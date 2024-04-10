Пермский актер-ресторатор начал новый проект в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге стартовали съемки семейной комедии «Собачье дело». Одну из главных ролей в ней исполнит пермский актер, владелец ночного клуба «Blackbar» Антон Богданов, рассказали создатели фильма URA.RU.
«В Санкт-Петербурге стартовали съемки новогодней комедии для всей семьи „Собачье дело“. В главных ролях: Глюк’оZа, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев и Полина Айнутдинова», — говорится в сообщении авторов картины. Картина производится студией «Смарт Фильм» совместно с «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатром START.
Сегодня стало известно, что Антон Богданов стал владельцем 100% акций пермского ООО «Блэкбар». Как писал «Коммерсант Прикамье», «Blackbar» — пермский ночной клуб, выручка которого в 2023 году составила 33,8 млн рублей.
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В Санкт-Петербурге стартовали съемки семейной комедии «Собачье дело». Одну из главных ролей в ней исполнит пермский актер, владелец ночного клуба «Blackbar» Антон Богданов, рассказали создатели фильма URA.RU. «В Санкт-Петербурге стартовали съемки новогодней комедии для всей семьи „Собачье дело“. В главных ролях: Глюк’оZа, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев и Полина Айнутдинова», — говорится в сообщении авторов картины. Картина производится студией «Смарт Фильм» совместно с «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатром START. Сегодня стало известно, что Антон Богданов стал владельцем 100% акций пермского ООО «Блэкбар». Как писал «Коммерсант Прикамье», «Blackbar» — пермский ночной клуб, выручка которого в 2023 году составила 33,8 млн рублей.