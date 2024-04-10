10 апреля 2024

Пермский актер-ресторатор начал новый проект в Санкт-Петербурге

Пермяк Антон Богданов начал съемки в комедии «Собачье дело»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс конференция кино компании "Проспект мира" Антона Богданова. Пермь, богданов антон
Антон Богданов снимается в новом фильме Фото:

В Санкт-Петербурге стартовали съемки семейной комедии «Собачье дело». Одну из главных ролей в ней исполнит пермский актер, владелец ночного клуба «Blackbar» Антон Богданов, рассказали создатели фильма URA.RU.

«В Санкт-Петербурге стартовали съемки новогодней комедии для всей семьи „Собачье дело“. В главных ролях: Глюк’оZа, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев и Полина Айнутдинова», — говорится в сообщении авторов картины. Картина производится студией «Смарт Фильм» совместно с «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатром START.

Сегодня стало известно, что Антон Богданов стал владельцем 100% акций пермского ООО «Блэкбар». Как писал «Коммерсант Прикамье», «Blackbar» — пермский ночной клуб, выручка которого в 2023 году составила 33,8 млн рублей.

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В Санкт-Петербурге стартовали съемки семейной комедии «Собачье дело». Одну из главных ролей в ней исполнит пермский актер, владелец ночного клуба «Blackbar» Антон Богданов, рассказали создатели фильма URA.RU. «В Санкт-Петербурге стартовали съемки новогодней комедии для всей семьи „Собачье дело“. В главных ролях: Глюк’оZа, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев и Полина Айнутдинова», — говорится в сообщении авторов картины. Картина производится студией «Смарт Фильм» совместно с «Ол Медиа Компани» и онлайн-кинотеатром START. Сегодня стало известно, что Антон Богданов стал владельцем 100% акций пермского ООО «Блэкбар». Как писал «Коммерсант Прикамье», «Blackbar» — пермский ночной клуб, выручка которого в 2023 году составила 33,8 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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