МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

В Свердловской области 12 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По данным синоптиков, 12 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты регионального ГУ МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — следует из сообщения.
При нахождении на улицы во время сильного ветра нельзя прятаться возле стен домов, на остановках и около рекламных щитов. Сообщить о необходимости оказания помощи можно по телефонам: «101» и «112».
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