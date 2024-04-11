МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

МЧС: в Свердловской области ожидается сильный ветер до 23 метров в секунду

11 апреля 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры безопасности Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Свердловской области 12 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 12 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты регионального ГУ МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — следует из сообщения. При нахождении на улицы во время сильного ветра нельзя прятаться возле стен домов, на остановках и около рекламных щитов. Сообщить о необходимости оказания помощи можно по телефонам: «101» и «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 12 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 12 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты регионального ГУ МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — следует из сообщения. При нахождении на улицы во время сильного ветра нельзя прятаться возле стен домов, на остановках и около рекламных щитов. Сообщить о необходимости оказания помощи можно по телефонам: «101» и «112».