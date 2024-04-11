МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

МЧС: в Свердловской области ожидается сильный ветер до 23 метров в секунду
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Соревнования спасателей ПФО МЧС по дтп. Пермь, мчс, спасатели мчс
Спасатели призвали свердловчан соблюдать меры безопасности Фото:

В Свердловской области 12 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По данным синоптиков, 12 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты регионального ГУ МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — следует из сообщения.

При нахождении на улицы во время сильного ветра нельзя прятаться возле стен домов, на остановках и около рекламных щитов. Сообщить о необходимости оказания помощи можно по телефонам: «101» и «112».

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В Свердловской области 12 апреля ожидается сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По данным синоптиков, 12 апреля в Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду. В связи с прогнозируемыми погодными явлениями специалисты регионального ГУ МЧС России рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности», — следует из сообщения. При нахождении на улицы во время сильного ветра нельзя прятаться возле стен домов, на остановках и около рекламных щитов. Сообщить о необходимости оказания помощи можно по телефонам: «101» и «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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