Армия и оружие В МО РФ раскрыли, чем закончится новое контрнаступление ВСУ В МО РФ: новое контрнаступление ВСУ завершится для них полной катастрофой 11 апреля 2024 в 22:37 Размер текста - 17 + Реализация плана Зеленского по контрнаступлению завершится миром на российских условиях Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — заявил высокопоставленный источник в Минобороны России. Информацию об этом передают РИА Новости. В Минобороны РФ также сообщили, что задачу по обеспечению солдат Украины оружием Зеленский полностью сложил на Запад. Так как своего оружия у страны давно нет. Ранее сообщалось о том, что в Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с РФ. Зеленский, выражал надежду, что Запад обеспечит Украину оружием. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — заявил высокопоставленный источник в Минобороны России. Информацию об этом передают РИА Новости. В Минобороны РФ также сообщили, что задачу по обеспечению солдат Украины оружием Зеленский полностью сложил на Запад. Так как своего оружия у страны давно нет. Ранее сообщалось о том, что в Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с РФ. Зеленский, выражал надежду, что Запад обеспечит Украину оружием. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям