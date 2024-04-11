В МО РФ раскрыли, чем закончится новое контрнаступление ВСУ

В МО РФ: новое контрнаступление ВСУ завершится для них полной катастрофой
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Вооруженные силы Украины. stock, колонна, танк, всу,  stock
Реализация плана Зеленского по контрнаступлению завершится миром на российских условиях Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — заявил высокопоставленный источник в Минобороны России. Информацию об этом передают РИА Новости.

В Минобороны РФ также сообщили, что задачу по обеспечению солдат Украины оружием Зеленский полностью сложил на Запад. Так как своего оружия у страны давно нет.

Ранее сообщалось о том, что в Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с РФ. Зеленский, выражал надежду, что Запад обеспечит Украину оружием.

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Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — заявил высокопоставленный источник в Минобороны России. Информацию об этом передают РИА Новости. В Минобороны РФ также сообщили, что задачу по обеспечению солдат Украины оружием Зеленский полностью сложил на Запад. Так как своего оружия у страны давно нет. Ранее сообщалось о том, что в Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с РФ. Зеленский, выражал надежду, что Запад обеспечит Украину оружием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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