Новое контрнаступление ВСУ завершится полной катастрофой для Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Реализация нового плана Зеленского по контрнаступлению завершится уже полной катастрофой для Украины с окончательным разгромом ВСУ и началом пути к миру на российских условиях», — заявил высокопоставленный источник в Минобороны России. Информацию об этом передают РИА Новости.
В Минобороны РФ также сообщили, что задачу по обеспечению солдат Украины оружием Зеленский полностью сложил на Запад. Так как своего оружия у страны давно нет.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве разрабатывают новый план контрнаступления для противостояния с РФ. Зеленский, выражал надежду, что Запад обеспечит Украину оружием.
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