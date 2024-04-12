Происшествия Криминал Экс-директора проекта «Гостех» отправили в СИЗО 12 апреля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 + В Тверском суде Москвы Демченко будет избрана мера пресечения Фото: Анна Майорова © URA.RU Бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослава Демченко московский суд отправил в СИЗО. Мужчина обвиняется в мошенничестве на крупную сумму, заявил следователь в Тверском суде Москвы, где шло заседание об избрании Демченко меры пресечения. «В ходе предварительного следствия было установлено, что сеть программы „Горизонт“ не работает, а работа [по созданию сети] была выполнена с нарушениями. Всю цифру курировали Днмченко и его подразделение, состоящее из 10 человек», — передает ТАСС слова следователя. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Минпросвещения России. Демченко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, в хищении свыше 20 млн рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослава Демченко московский суд отправил в СИЗО. Мужчина обвиняется в мошенничестве на крупную сумму, заявил следователь в Тверском суде Москвы, где шло заседание об избрании Демченко меры пресечения. «В ходе предварительного следствия было установлено, что сеть программы „Горизонт“ не работает, а работа [по созданию сети] была выполнена с нарушениями. Всю цифру курировали Днмченко и его подразделение, состоящее из 10 человек», — передает ТАСС слова следователя. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Минпросвещения России. Демченко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, в хищении свыше 20 млн рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям