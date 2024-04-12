Экс-директора проекта «Гостех» отправили в СИЗО

Бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослава Демченко московский суд отправил в СИЗО. Мужчина обвиняется в мошенничестве на крупную сумму, заявил следователь в Тверском суде Москвы, где шло заседание об избрании Демченко меры пресечения.
«В ходе предварительного следствия было установлено, что сеть программы „Горизонт“ не работает, а работа [по созданию сети] была выполнена с нарушениями. Всю цифру курировали Днмченко и его подразделение, состоящее из 10 человек», — передает ТАСС слова следователя. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Минпросвещения России.
Демченко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, в хищении свыше 20 млн рублей.
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