Экс-директора проекта «Гостех» отправили в СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, арест, ключи, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
В Тверском суде Москвы Демченко будет избрана мера пресечения Фото:

Бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослава Демченко московский суд отправил в СИЗО. Мужчина обвиняется в мошенничестве на крупную сумму, заявил следователь в Тверском суде Москвы, где шло заседание об избрании Демченко меры пресечения.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что сеть программы „Горизонт“ не работает, а работа [по созданию сети] была выполнена с нарушениями. Всю цифру курировали Днмченко и его подразделение, состоящее из 10 человек», — передает ТАСС слова следователя. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Минпросвещения России.

Демченко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, в хищении свыше 20 млн рублей.

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Бывшего директора проекта «Гостех» компании «Цифрум» (входит в «Росатом») Ярослава Демченко московский суд отправил в СИЗО. Мужчина обвиняется в мошенничестве на крупную сумму, заявил следователь в Тверском суде Москвы, где шло заседание об избрании Демченко меры пресечения. «В ходе предварительного следствия было установлено, что сеть программы „Горизонт“ не работает, а работа [по созданию сети] была выполнена с нарушениями. Всю цифру курировали Днмченко и его подразделение, состоящее из 10 человек», — передает ТАСС слова следователя. Работа Демченко была связана с созданием платформы «Горизонт» для Минпросвещения России. Демченко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. В частности, в хищении свыше 20 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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