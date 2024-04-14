14 апреля 2024
13 апреля 2024
12 апреля 2024

В ХМАО рецидивист-клептоман украл 80 шоколадок и 16 пачек сливочного масла

© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор в метеоритную экспедицию УрФУ на Южный полюс. Екатеринбург, шоколадки, вкусняшка, энергетические батончики
Сургутянину грозит срок по статье 161 УК РФ «покушение на кражу» Фото:

В ХМАО рецидивист-клептоман украл 80 шоколадок, 16 пачек сливочного масла, семь флаконов шампуня, игровые приставки и умные колонки. По ходатайству следователя полиции Сургута его заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«В сетевых гипермаркетах, имея умысел на хищение чужого имущества, он похитил семь флаконов шампуня, 16 пачек сливочного масла разного наименования, и порядка 80 шоколадных батончиков, но был остановлен сотрудниками охраны. По данному факту возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж», — сообщает пресс-служба УМВД.

Также сургутянин украл в сетевых магазинах умные колонки, игровые приставки и машинку для стрижки. Сумма ущерба составила более 85 тысяч рублей.

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В ХМАО рецидивист-клептоман украл 80 шоколадок, 16 пачек сливочного масла, семь флаконов шампуня, игровые приставки и умные колонки. По ходатайству следователя полиции Сургута его заключили под стражу, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «В сетевых гипермаркетах, имея умысел на хищение чужого имущества, он похитил семь флаконов шампуня, 16 пачек сливочного масла разного наименования, и порядка 80 шоколадных батончиков, но был остановлен сотрудниками охраны. По данному факту возбуждено уголовное дело по признаками преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30 ч. 1 ст. 161 УК РФ «Покушение на грабеж», — сообщает пресс-служба УМВД. Также сургутянин украл в сетевых магазинах умные колонки, игровые приставки и машинку для стрижки. Сумма ущерба составила более 85 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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