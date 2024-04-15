Корпорация развития Пермского края получила убытки на 1,2 млрд рублей

АО «Корпорация развития Пермского края» (АО «КРПК»), которое принадлежит региональным властям, опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая выручка компании составила 1,7 млрд рублей. При этом общество зафиксировало убытки на сумму более миллиарда рублей.
«АО „Корпорация развития Пермского края“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,7 млрд рублей, убыток — 1,2 млрд рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 732,1 млн рублей, а убыток — 86,3 млн рублей.
Учредителем АО «КРПК» является министерство строительства Пермского края. URA.RU направило запрос в пресс-службу минстроя с просьбой прокомментировать причины ухудшения финансовых показателей. Ответ на него ожидается.
АО «КРПК» является государственной компанией и занимается проектами по строительству недвижимости и инфраструктуры, направленными на повышение инвестиционной привлекательности региона. Среди проектов общества — строительство жилого микрорайона на правобережье Березников, капитальный ремонт УДС «Молот», реконструкция большого зала Пермской филармонии.
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АО «Корпорация развития Пермского края» (АО «КРПК»), которое принадлежит региональным властям, опубликовало отчет о финансовых результатах за 2023 год. Годовая выручка компании составила 1,7 млрд рублей. При этом общество зафиксировало убытки на сумму более миллиарда рублей. «АО „Корпорация развития Пермского края“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Выручка — 1,7 млрд рублей, убыток — 1,2 млрд рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее выручка предприятия составляла 732,1 млн рублей, а убыток — 86,3 млн рублей. Учредителем АО «КРПК» является министерство строительства Пермского края. URA.RU направило запрос в пресс-службу минстроя с просьбой прокомментировать причины ухудшения финансовых показателей. Ответ на него ожидается. АО «КРПК» является государственной компанией и занимается проектами по строительству недвижимости и инфраструктуры, направленными на повышение инвестиционной привлекательности региона. Среди проектов общества — строительство жилого микрорайона на правобережье Березников, капитальный ремонт УДС «Молот», реконструкция большого зала Пермской филармонии.