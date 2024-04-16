Свердловских мэров-аутсайдеров отправили в школы и колледжи в погоне за федеральными деньгами

Свердловских мэров заставят работать со школьниками ради федеральных денег

16 апреля 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Голосовать в конкурсе за объекты благоустройства попросят школьников и студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Главам свердловских муниципалитетов, которые не укладываются в график голосования за объекты благоустройства и поэтому могут остаться без федерального финансирования, рекомендовали работать со школьниками и студентами. Такую установку мэрам озвучил курирующий проект министр ЖКХ Николай Смирнов на совещании в правительственном санатории «Гранатовая бухта», рассказал URA.RU один из участников встречи. «[Аутсайдерам] от него досталось. Говорил о том, что нужно активнее работать со старшеклассниками и студентами, отправлять в школы, колледжи и вузы волонтеров. Голосовать могут все, кому больше 14 лет, у них у всех есть телефоны — зашли на портал, проголосовали», — передал слова Смирнова собеседник. В качестве анти-примера привели кейс Екатеринбурга, который в 2023 году не набрал необходимое количество голосов и в итоге остался без 150 млн рублей — деньги, которые хотели потратить на парк «Уралмаш». «[Смирнов] не ругался, но были действительно жесткие установки по активизации», — добавил другой собеседник. На 11 апреля в списке было 30 городов, которые еще не выполнили план. Хуже всего ситуация в Екатеринбурге (всего 42% проголосовавших) и Дегтярске (25%). Также в списке аутсайдеров значились Заречный, Нижний Тагил, Белоярский, Североуральск, Верхняя Салда, Арти, Краснотурьинск, Сысерть, Первоуральск, Реж, Кушва, Верхняя Пышма. Голосование продлится до 30 апреля. Критерий, по которому будут определять победителей, 30% проголосовавших от общего числа жителей старше 14 лет. Если весь субъект не выполнит показатель, то при распределении субсидий будут учитывать понижающий коэффициент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главам свердловских муниципалитетов, которые не укладываются в график голосования за объекты благоустройства и поэтому могут остаться без федерального финансирования, рекомендовали работать со школьниками и студентами. Такую установку мэрам озвучил курирующий проект министр ЖКХ Николай Смирнов на совещании в правительственном санатории «Гранатовая бухта», рассказал URA.RU один из участников встречи. «[Аутсайдерам] от него досталось. Говорил о том, что нужно активнее работать со старшеклассниками и студентами, отправлять в школы, колледжи и вузы волонтеров. Голосовать могут все, кому больше 14 лет, у них у всех есть телефоны — зашли на портал, проголосовали», — передал слова Смирнова собеседник. В качестве анти-примера привели кейс Екатеринбурга, который в 2023 году не набрал необходимое количество голосов и в итоге остался без 150 млн рублей — деньги, которые хотели потратить на парк «Уралмаш». «[Смирнов] не ругался, но были действительно жесткие установки по активизации», — добавил другой собеседник. На 11 апреля в списке было 30 городов, которые еще не выполнили план. Хуже всего ситуация в Екатеринбурге (всего 42% проголосовавших) и Дегтярске (25%). Также в списке аутсайдеров значились Заречный, Нижний Тагил, Белоярский, Североуральск, Верхняя Салда, Арти, Краснотурьинск, Сысерть, Первоуральск, Реж, Кушва, Верхняя Пышма. Голосование продлится до 30 апреля. Критерий, по которому будут определять победителей, 30% проголосовавших от общего числа жителей старше 14 лет. Если весь субъект не выполнит показатель, то при распределении субсидий будут учитывать понижающий коэффициент.