В центре Екатеринбурга горит колледж. Фото, видео

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Пожар удалось оперативно ликвидировать (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге вечером 16 апреля загорелось здание на улице Ленина, в котором находится Уральский экономический колледж. Из дома эвакуировались 30 человек, сообщили в МЧС Свердловской области.

«Вечером 16 апреля на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о задымлении в административном здании на улице Ленина… До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 30 человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших нет.

Пожар произошел в офисном помещении на третьем этаже здания — огонь распространился на площади 15 квадратных метров, его оперативно потушили. К месту происшествия приехали 42 сотрудника МЧС и 14 пожарных машин. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.

https://t.me/c/1188054680/17778

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В Екатеринбурге вечером 16 апреля загорелось здание на улице Ленина, в котором находится Уральский экономический колледж. Из дома эвакуировались 30 человек, сообщили в МЧС Свердловской области. «Вечером 16 апреля на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о задымлении в административном здании на улице Ленина… До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 30 человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших нет. Пожар произошел в офисном помещении на третьем этаже здания — огонь распространился на площади 15 квадратных метров, его оперативно потушили. К месту происшествия приехали 42 сотрудника МЧС и 14 пожарных машин. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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