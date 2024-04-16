В центре Екатеринбурга горит колледж. Фото, видео

16 апреля 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Пожар удалось оперативно ликвидировать (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге вечером 16 апреля загорелось здание на улице Ленина, в котором находится Уральский экономический колледж. Из дома эвакуировались 30 человек, сообщили в МЧС Свердловской области. «Вечером 16 апреля на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о задымлении в административном здании на улице Ленина… До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 30 человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших нет. Пожар произошел в офисном помещении на третьем этаже здания — огонь распространился на площади 15 квадратных метров, его оперативно потушили. К месту происшествия приехали 42 сотрудника МЧС и 14 пожарных машин. Причины возгорания установят пожарные дознаватели. Фото: telegram-канал «Бандитский центр» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 16 апреля загорелось здание на улице Ленина, в котором находится Уральский экономический колледж. Из дома эвакуировались 30 человек, сообщили в МЧС Свердловской области. «Вечером 16 апреля на пульт пожарной охраны города Екатеринбурга поступило сообщение о задымлении в административном здании на улице Ленина… До прибытия огнеборцев из здания эвакуировались 30 человек», — говорится в telegram-канале ведомства. Информации о пострадавших нет. Пожар произошел в офисном помещении на третьем этаже здания — огонь распространился на площади 15 квадратных метров, его оперативно потушили. К месту происшествия приехали 42 сотрудника МЧС и 14 пожарных машин. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.