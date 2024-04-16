16 апреля 2024

В Перми мужчина сгорел заживо из-за телефона. Видео

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Зарядные устройства для мобильных телефонов, мобильный телефон, зарядное устройство
Пожар начался из-за воспламенившегося телефона Фото:

В пятиэтажном доме в Перми у мужчины загорелся сотовый телефон, из-за чего в квартире случился пожар. Прибывшие спасатели обнаружили его без признаков жизни, сообщили в МЧС России.

«В квартире пятиэтажки самовоспламенился сотовый телефон. Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спецустройствах. Погорельца обнаружили уже без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС проводили реанимацию мужчины до прибытия врачей, однако спасти его не удалось. Возгорание на площади два квадратных метра ликвидировали 10 спасателей и три пожарные машины.

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В пятиэтажном доме в Перми у мужчины загорелся сотовый телефон, из-за чего в квартире случился пожар. Прибывшие спасатели обнаружили его без признаков жизни, сообщили в МЧС России. «В квартире пятиэтажки самовоспламенился сотовый телефон. Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спецустройствах. Погорельца обнаружили уже без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС проводили реанимацию мужчины до прибытия врачей, однако спасти его не удалось. Возгорание на площади два квадратных метра ликвидировали 10 спасателей и три пожарные машины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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