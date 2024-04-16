Пожар начался из-за воспламенившегося телефона Фото: Роман Наумов © URA.RU

В пятиэтажном доме в Перми у мужчины загорелся сотовый телефон, из-за чего в квартире случился пожар. Прибывшие спасатели обнаружили его без признаков жизни, сообщили в МЧС России.

«В квартире пятиэтажки самовоспламенился сотовый телефон. Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спецустройствах. Погорельца обнаружили уже без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства.

Сотрудники МЧС проводили реанимацию мужчины до прибытия врачей, однако спасти его не удалось. Возгорание на площади два квадратных метра ликвидировали 10 спасателей и три пожарные машины.

Фото: telegram-канал «МЧС России» (https://t.me/mchs_official/17709)

Фото: telegram-канал «МЧС России» (https://t.me/mchs_official/17709)