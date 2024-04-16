В пятиэтажном доме в Перми у мужчины загорелся сотовый телефон, из-за чего в квартире случился пожар. Прибывшие спасатели обнаружили его без признаков жизни, сообщили в МЧС России.
«В квартире пятиэтажки самовоспламенился сотовый телефон. Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спецустройствах. Погорельца обнаружили уже без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства.
Сотрудники МЧС проводили реанимацию мужчины до прибытия врачей, однако спасти его не удалось. Возгорание на площади два квадратных метра ликвидировали 10 спасателей и три пожарные машины.
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В пятиэтажном доме в Перми у мужчины загорелся сотовый телефон, из-за чего в квартире случился пожар. Прибывшие спасатели обнаружили его без признаков жизни, сообщили в МЧС России. «В квартире пятиэтажки самовоспламенился сотовый телефон. Самостоятельно из дома на улицу вышли пять жильцов, еще двоих специалисты МЧС России вывели в спецустройствах. Погорельца обнаружили уже без признаков жизни», — говорится в telegram-канале ведомства. Сотрудники МЧС проводили реанимацию мужчины до прибытия врачей, однако спасти его не удалось. Возгорание на площади два квадратных метра ликвидировали 10 спасателей и три пожарные машины.