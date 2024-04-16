Власти объяснили причины миллиардного убытка Корпорации развития Пермского края

Корпорация развития Прикамья получила 1,2 млрд убытка из-за проекта в Березниках

17 апреля 2024 в 11:30 Размер текста - 17 +

Убытки планируется частично погасить за счет реализации жилого фонда ЖК «Любимов» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Власти объяснили, почему в 2023 году принадлежащая региональному минстрою Корпорация развития Пермского края (КРПК) зафиксировала 1,2 млрд рублей убытков. Они связаны со строительством нового жилого микрорайона на правобережной части Березников. «В 2023 году АО «КРПК» завершило строительство трех многоквартирных домов в ЖК «Любимов». Убыток связан с повышением затрат на достройку домов в связи с внесением корректировки проектно-сметной документации в части изменений конструктивных, организационно-технологических и других изменений. Также связан с изменением физических объемов, увеличением стоимости стройматериалов. Убытки частично будут погашены за счет реализации оставшегося жилого фонда ЖК «Любимов», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя. В министерстве добавили, что в 2023 году АО «КРПК» также завершило ряд других проектов с разницей между суммой выручки от продаж и переменными расходами в 5% и более. Это позволило частично компенсировать убыток по строительству микрорайона в Березниках. Среди проектов компании — реконструкция здания Благородного Собрания Перми, капремонт Большого зала краевой филармонии, строительство сельской врачебной амбулатории в поселке Оверята и работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе села Усть-Качка. АО «КРПК» принадлежит минстрою Пермского края и занимается проектами по строительству недвижимости и инфраструктуры, направленными на повышение инвестиционной привлекательности региона. В том числе компания курирует строительство жилого микрорайона на правобережье Березников. Общая площадь ЖК «Любимов» на данный момент составляет 293 тысячи квадратных метров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти объяснили, почему в 2023 году принадлежащая региональному минстрою Корпорация развития Пермского края (КРПК) зафиксировала 1,2 млрд рублей убытков. Они связаны со строительством нового жилого микрорайона на правобережной части Березников. «В 2023 году АО «КРПК» завершило строительство трех многоквартирных домов в ЖК «Любимов». Убыток связан с повышением затрат на достройку домов в связи с внесением корректировки проектно-сметной документации в части изменений конструктивных, организационно-технологических и других изменений. Также связан с изменением физических объемов, увеличением стоимости стройматериалов. Убытки частично будут погашены за счет реализации оставшегося жилого фонда ЖК «Любимов», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минстроя. В министерстве добавили, что в 2023 году АО «КРПК» также завершило ряд других проектов с разницей между суммой выручки от продаж и переменными расходами в 5% и более. Это позволило частично компенсировать убыток по строительству микрорайона в Березниках. Среди проектов компании — реконструкция здания Благородного Собрания Перми, капремонт Большого зала краевой филармонии, строительство сельской врачебной амбулатории в поселке Оверята и работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в районе села Усть-Качка. АО «КРПК» принадлежит минстрою Пермского края и занимается проектами по строительству недвижимости и инфраструктуры, направленными на повышение инвестиционной привлекательности региона. В том числе компания курирует строительство жилого микрорайона на правобережье Березников. Общая площадь ЖК «Любимов» на данный момент составляет 293 тысячи квадратных метров.