Власти Губахи изменили продуктовый запас на случай чрезвычайной ситуации

В Губахинском городском округе Пермского края власти утвердили новый список продовольствия, спецсредств и техники для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Перечень материальных ресурсов представлен на сайте муниципалитета.
«Внести изменения в номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов, утвержденного постановлением администрации Губахинского округа от 26.05.2023 г. № 1110», — сказано в постановлении мэрии. Как следует из документа, изменен запас продовольственных товаров. Теперь в нем нет каши, а количество мясных консервов и чая — увеличено.
Помимо этого власти муниципалитета определили перечень приемных эвакопунктов. При необходимости, их оборудую в школах Губахи, Углеуральского, Гремячинска, Шумихинского, и Юбилейного, а также во дворце культуры Гремячинска. Всего в перечне указано 10 эвакопунктов, которые рассчитаны на 1850 человек. Ранее перечень материальных ресурсов, которые задействуют на случай возникновения ЧС, изменили власти Чайковского городского округа.
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В Губахинском городском округе Пермского края власти утвердили новый список продовольствия, спецсредств и техники для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Перечень материальных ресурсов представлен на сайте муниципалитета. «Внести изменения в номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов, утвержденного постановлением администрации Губахинского округа от 26.05.2023 г. № 1110», — сказано в постановлении мэрии. Как следует из документа, изменен запас продовольственных товаров. Теперь в нем нет каши, а количество мясных консервов и чая — увеличено. Помимо этого власти муниципалитета определили перечень приемных эвакопунктов. При необходимости, их оборудую в школах Губахи, Углеуральского, Гремячинска, Шумихинского, и Юбилейного, а также во дворце культуры Гремячинска. Всего в перечне указано 10 эвакопунктов, которые рассчитаны на 1850 человек. Ранее перечень материальных ресурсов, которые задействуют на случай возникновения ЧС, изменили власти Чайковского городского округа.