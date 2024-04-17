17 апреля 2024

Власти Губахи изменили продуктовый запас на случай чрезвычайной ситуации

© Служба новостей «URA.RU»
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Запас мясных консервов на случай ликвидации ЧС увеличен Фото:

В Губахинском городском округе Пермского края власти утвердили новый список продовольствия, спецсредств и техники для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Перечень материальных ресурсов представлен на сайте муниципалитета.

«Внести изменения в номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов, утвержденного постановлением администрации Губахинского округа от 26.05.2023 г. № 1110», — сказано в постановлении мэрии. Как следует из документа, изменен запас продовольственных товаров. Теперь в нем нет каши, а количество мясных консервов и чая — увеличено.

Помимо этого власти муниципалитета определили перечень приемных эвакопунктов. При необходимости, их оборудую в школах Губахи, Углеуральского, Гремячинска, Шумихинского, и Юбилейного, а также во дворце культуры Гремячинска. Всего в перечне указано 10 эвакопунктов, которые рассчитаны на 1850 человек. Ранее перечень материальных ресурсов, которые задействуют на случай возникновения ЧС, изменили власти Чайковского городского округа.

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В Губахинском городском округе Пермского края власти утвердили новый список продовольствия, спецсредств и техники для ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Перечень материальных ресурсов представлен на сайте муниципалитета. «Внести изменения в номенклатуру и объемы резерва материальных ресурсов, утвержденного постановлением администрации Губахинского округа от 26.05.2023 г. № 1110», — сказано в постановлении мэрии. Как следует из документа, изменен запас продовольственных товаров. Теперь в нем нет каши, а количество мясных консервов и чая — увеличено. Помимо этого власти муниципалитета определили перечень приемных эвакопунктов. При необходимости, их оборудую в школах Губахи, Углеуральского, Гремячинска, Шумихинского, и Юбилейного, а также во дворце культуры Гремячинска. Всего в перечне указано 10 эвакопунктов, которые рассчитаны на 1850 человек. Ранее перечень материальных ресурсов, которые задействуют на случай возникновения ЧС, изменили власти Чайковского городского округа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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