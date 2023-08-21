В Чайковском власти обновили список выдачи продуктов и вещей на случай ЧС

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Завод Tentorium Rulan. Пермь, склад готовой продукции, завод тенториум, TENTORIUM RULAN, склад продуктов
В случае ЧС организации и предприятия должны выдать населению продукты, вещи и предметы первой необходимости Фото:

Власти Чайковского городского округа Пермского края обновили перечень материальных ресурсов, которые задействуют на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Постановление за подписью главы округа Юрия Вострикова опубликовано на сайте администрации. В указанном перечне значится продовольствие (из расчета снабжения 50 человек пострадавшего населения на трое суток), в том числе мука, крупы, макароны, консервы мясные, молоко сгущенное, вода — всего 12 наименований.

«Внести в номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чайковского городского округа, утвержденные постановлением администрации от 3 февраля 2023 г. […] изменения, изложив их в новой редакции», — говорится в постановлении.

Также на случай ЧС организации и предприятия должны иметь вещи и предметы первой необходимости, материалы и оборудование, нефтепродукты. В обновленный перечень входят палатки, чайники, одеяла, свечи, лопаты, топоры, доски, лодки, бензин марки АИ-92 и другое. В предыдущий перечень, помимо прочего, входили также утепленные куртки, спальные мешки, валенки, арматура, керосиновые лампы, лес строительный, полевые кухни.

Согласно постановлению чайковских властей, указанные материальные ресурсы приобретаются и хранятся за счет местного бюджета. Их выдают в случае чрезвычайных ситуаций организациям и предприятиям, обратившимся к властям за помощью. Периодически материальные резервы восполняются. Ранее стало известно, что краевые власти исключили из перечня резервов, которые формируются на случай ЧС, валенки.

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Власти Чайковского городского округа Пермского края обновили перечень материальных ресурсов, которые задействуют на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Постановление за подписью главы округа Юрия Вострикова опубликовано на сайте администрации. В указанном перечне значится продовольствие (из расчета снабжения 50 человек пострадавшего населения на трое суток), в том числе мука, крупы, макароны, консервы мясные, молоко сгущенное, вода — всего 12 наименований. «Внести в номенклатуру и объемы резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чайковского городского округа, утвержденные постановлением администрации от 3 февраля 2023 г. […] изменения, изложив их в новой редакции», — говорится в постановлении. Также на случай ЧС организации и предприятия должны иметь вещи и предметы первой необходимости, материалы и оборудование, нефтепродукты. В обновленный перечень входят палатки, чайники, одеяла, свечи, лопаты, топоры, доски, лодки, бензин марки АИ-92 и другое. В предыдущий перечень, помимо прочего, входили также утепленные куртки, спальные мешки, валенки, арматура, керосиновые лампы, лес строительный, полевые кухни. Согласно постановлению чайковских властей, указанные материальные ресурсы приобретаются и хранятся за счет местного бюджета. Их выдают в случае чрезвычайных ситуаций организациям и предприятиям, обратившимся к властям за помощью. Периодически материальные резервы восполняются. Ранее стало известно, что краевые власти исключили из перечня резервов, которые формируются на случай ЧС, валенки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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