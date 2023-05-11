11 мая 2023

Пермские власти перестанут запасать валенки на случай ЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Цех по производству валенок. Пимокатный цех в селе Бродокалмак. Челябинская область, валенки, готовая продукция
Валенки уходят в прошлое Фото:

Правительство Пермского края исключило валенки из перечня резервов, которые формируются на случай чрезвычайной ситуации. Постановление подписал губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Внести в номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций следующие изменения: в разделе „Вещевое имущество“ слово „Валенки“ заменить словами „Зимняя обувь“», — указано в постановлении кабмина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми составляли список подвалов, где жители смогут укрыться во время ЧС. Власти также предусмотрели выплаты иностранцам при чрезвычайных ситуациях.

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Правительство Пермского края исключило валенки из перечня резервов, которые формируются на случай чрезвычайной ситуации. Постановление подписал губернатор региона Дмитрий Махонин. «Внести в номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций следующие изменения: в разделе „Вещевое имущество“ слово „Валенки“ заменить словами „Зимняя обувь“», — указано в постановлении кабмина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми составляли список подвалов, где жители смогут укрыться во время ЧС. Власти также предусмотрели выплаты иностранцам при чрезвычайных ситуациях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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