Пермские власти перестанут запасать валенки на случай ЧС

Правительство Пермского края исключило валенки из перечня резервов, которые формируются на случай чрезвычайной ситуации. Постановление подписал губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Внести в номенклатуру и объем резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций следующие изменения: в разделе „Вещевое имущество“ слово „Валенки“ заменить словами „Зимняя обувь“», — указано в постановлении кабмина. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми составляли список подвалов, где жители смогут укрыться во время ЧС. Власти также предусмотрели выплаты иностранцам при чрезвычайных ситуациях.
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