Президент «Урала» заявил, что ему стыдно выходить в город после плохих матчей

18 апреля 2024 в 15:32 Размер текста - 17 +

Григорию Иванову стыдно перед болельщиками «Урала» Фото: Илья Московец © URA.RU Президенту футбольного клуба «Урал» Григорию Иванову стыдно выходить в город после таких игр, как с Ростовом, где его команда проиграла со счетом 3:1. Об этом он заявил после матча. «Мы плохо играли с „Ростовом“, ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело», — передает «Матч ТВ» слова Иванова. По его словам, игрокам «Урала» необходимо исправляться, так как болельщики приходят смотреть на своих любимых футболистов. «Мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру», — подытожил президент клуба. Игра между «Уралом» и «Ростовом» прошла на «Екатеринбург Арене» 17 апреля. Счет открыла уральская команда, но за оставшиеся 90 минут игры южане забили три гола. Следующая встреча футбольных клубов пройдет там же 25 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президенту футбольного клуба «Урал» Григорию Иванову стыдно выходить в город после таких игр, как с Ростовом, где его команда проиграла со счетом 3:1. Об этом он заявил после матча. «Мы плохо играли с „Ростовом“, ничего хорошего не показали. Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно. Если бы мы действительно хорошо играли и уступили, это одно дело», — передает «Матч ТВ» слова Иванова. По его словам, игрокам «Урала» необходимо исправляться, так как болельщики приходят смотреть на своих любимых футболистов. «Мне лично стыдно перед нашими болельщиками за нашу вчерашнюю игру», — подытожил президент клуба. Игра между «Уралом» и «Ростовом» прошла на «Екатеринбург Арене» 17 апреля. Счет открыла уральская команда, но за оставшиеся 90 минут игры южане забили три гола. Следующая встреча футбольных клубов пройдет там же 25 апреля.