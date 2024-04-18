Природа Погода В Свердловской области ожидается 30-градусная жара В Екатеринбурге прогнозируют самый жаркий день за 29 лет 19 апреля 2024 в 06:03 Размер текста - 17 + 19 апреля в Екатеринбурге будет от 21 до 23 градусов тепла (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU На юге Свердловской области в субботу 20 апреля температура воздуха может достигнуть 30 градусов тепла, что станет новым рекордом апреля с 1995 года. Тогда температура достигла отметки 28,8 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Пик потепления придется на субботу. При этом на юге области можно ожидать температуры, близкие +30 градусам. В Екатеринбурге есть шанс превысить абсолютный рекорд апреля, который составляет +28.8 градуса (от 30 апреля 1995 года)» — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 19 апреля ожидается небольшой дождь. Столбики термометров в этот день покажут от 21 до 23 градусов тепла. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! На юге Свердловской области в субботу 20 апреля температура воздуха может достигнуть 30 градусов тепла, что станет новым рекордом апреля с 1995 года. Тогда температура достигла отметки 28,8 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Пик потепления придется на субботу. При этом на юге области можно ожидать температуры, близкие +30 градусам. В Екатеринбурге есть шанс превысить абсолютный рекорд апреля, который составляет +28.8 градуса (от 30 апреля 1995 года)» — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 19 апреля ожидается небольшой дождь. Столбики термометров в этот день покажут от 21 до 23 градусов тепла. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям