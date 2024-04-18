18 апреля 2024

В Свердловской области ожидается 30-градусная жара

В Екатеринбурге прогнозируют самый жаркий день за 29 лет
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19 апреля в Екатеринбурге будет от 21 до 23 градусов тепла (архивное фото) Фото:

На юге Свердловской области в субботу 20 апреля температура воздуха может достигнуть 30 градусов тепла, что станет новым рекордом апреля с 1995 года. Тогда температура достигла отметки 28,8 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«Пик потепления придется на субботу. При этом на юге области можно ожидать температуры, близкие +30 градусам. В Екатеринбурге есть шанс превысить абсолютный рекорд апреля, который составляет +28.8 градуса (от 30 апреля 1995 года)» — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В Екатеринбурге 19 апреля ожидается небольшой дождь. Столбики термометров в этот день покажут от 21 до 23 градусов тепла.

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На юге Свердловской области в субботу 20 апреля температура воздуха может достигнуть 30 градусов тепла, что станет новым рекордом апреля с 1995 года. Тогда температура достигла отметки 28,8 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «Пик потепления придется на субботу. При этом на юге области можно ожидать температуры, близкие +30 градусам. В Екатеринбурге есть шанс превысить абсолютный рекорд апреля, который составляет +28.8 градуса (от 30 апреля 1995 года)» — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В Екатеринбурге 19 апреля ожидается небольшой дождь. Столбики термометров в этот день покажут от 21 до 23 градусов тепла.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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