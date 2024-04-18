В Свердловской области ожидается 30-градусная жара

На юге Свердловской области в субботу 20 апреля температура воздуха может достигнуть 30 градусов тепла, что станет новым рекордом апреля с 1995 года. Тогда температура достигла отметки 28,8 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«Пик потепления придется на субботу. При этом на юге области можно ожидать температуры, близкие +30 градусам. В Екатеринбурге есть шанс превысить абсолютный рекорд апреля, который составляет +28.8 градуса (от 30 апреля 1995 года)» — пишет Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В Екатеринбурге 19 апреля ожидается небольшой дождь. Столбики термометров в этот день покажут от 21 до 23 градусов тепла.
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