Власти ХМАО решили выдавать подрядчикам авансы на ремонт школ

Власти ХМАО будут выдавать подрядчикам авансы на ремонт школ. Предполагается, что изменение порядка финансирования ускорит работы по реконструкции зданий.
«Изменен порядок предоставления субсидий муниципалитетам Югры для проведения капитального ремонта и оснащения школ: теперь субсидия будет выдаваться на финансирование авансовых платежей по муниципальным контрактам, заключенным до 31 декабря 2024 года включительно. Принятые решения позволят подрядным организациям провести опережающие закупки материалов и оборудования для проведения ремонтных работ и создадут условия для более эффективной реализации нацпроекта „Образование“ на территории региона», — сообщил Стройкомплекс Югры в telegram-канале.
Аванс составит до 50% суммы от контракта, но не будет превышать годовой лимит бюджетных ассигнований. Предложение об изменении порядка финансирования внес окружной стройкомплекс, правительство ХМАО и губернатор Югры Наталья Комарова поддержали инициативу.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО потратят порядка трех миллиардов рублей на реконструкцию школ. За два года планируется обновить 19 учебных заведений региона.
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