Лавров ответил на вопрос о наличии ядерного оружия у Ирана

Глава МИД РФ Лавров: у Ирана нет ядерного оружия

19 апреля 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Разговоры о ядерном оружии в Иране отвлекают внимание от операции Израиля в Газе, завил Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU У Ирана нет ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает и МАГАТЭ. <…> В Иране существует даже фетва — это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено ядерное оружие», — заявил Лавров. Это он сообщил в интервью Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». По словам Лаврова, Иран является самой проверяемой страной среди всех участников договора о нераспространении ядерного оружия. Он также отметил, что разговоры об изменении Тегераном ядерной доктрины, являются желанием переключить внимание. Угроза со стороны Ирана отвлекает от операции Израиля в Газе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У Ирана нет ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает и МАГАТЭ. <…> В Иране существует даже фетва — это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено ядерное оружие», — заявил Лавров. Это он сообщил в интервью Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». По словам Лаврова, Иран является самой проверяемой страной среди всех участников договора о нераспространении ядерного оружия. Он также отметил, что разговоры об изменении Тегераном ядерной доктрины, являются желанием переключить внимание. Угроза со стороны Ирана отвлекает от операции Израиля в Газе.