Лавров ответил на вопрос о наличии ядерного оружия у Ирана

Глава МИД РФ Лавров: у Ирана нет ядерного оружия
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Встреча президента России с лидерами стран Африки в Константиновском дворце. Санкт-Петербург, лавров сергей
Разговоры о ядерном оружии в Иране отвлекают внимание от операции Израиля в Газе, завил Лавров Фото:

У Ирана нет ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает и МАГАТЭ. <…> В Иране существует даже фетва — это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено ядерное оружие», — заявил Лавров. Это он сообщил в интервью Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».

По словам Лаврова, Иран является самой проверяемой страной среди всех участников договора о нераспространении ядерного оружия. Он также отметил, что разговоры об изменении Тегераном ядерной доктрины, являются желанием переключить внимание. Угроза со стороны Ирана отвлекает от операции Израиля в Газе.

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У Ирана нет ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. «Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает и МАГАТЭ. <…> В Иране существует даже фетва — это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено ядерное оружие», — заявил Лавров. Это он сообщил в интервью Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда». По словам Лаврова, Иран является самой проверяемой страной среди всех участников договора о нераспространении ядерного оружия. Он также отметил, что разговоры об изменении Тегераном ядерной доктрины, являются желанием переключить внимание. Угроза со стороны Ирана отвлекает от операции Израиля в Газе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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