Лавров ответил на вопрос о наличии ядерного оружия у Ирана

У Ирана нет ядерного оружия. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Хотят Ирану приписывать, в том числе, атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает и МАГАТЭ. <…> В Иране существует даже фетва — это постулат верховного лидера, что в Иране запрещено ядерное оружие», — заявил Лавров. Это он сообщил в интервью Sputnik, «Говорит Москва» и «Комсомольская правда».
По словам Лаврова, Иран является самой проверяемой страной среди всех участников договора о нераспространении ядерного оружия. Он также отметил, что разговоры об изменении Тегераном ядерной доктрины, являются желанием переключить внимание. Угроза со стороны Ирана отвлекает от операции Израиля в Газе.
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