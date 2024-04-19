Сенаторы утвердили предложенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда, так как ее кандидатура подходит по всем требованиям к должности. Так важную новость прокомментировал представитель Свердловской области в Совфеде Виктор Шептий.
«На 565-м заседании Совефеда сенаторы утвердили предложенную президентом РФ кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда РФ. Кандидатура Ирины Подносовой отвечает требованиям, предъявляемым Конституцией России и законом РФ „О статусе судей в Российской Федерации“ к председателю Верховного Суда РФ», — написал сенатор на своей странице соцсети «ВКонтакте».
По его словам, в своем выступлении Подносова подтвердила планы по переводу Верховного Суда в Санкт-Петербург. «А также ответила на вопросы сенаторов», — отметил Шептий.
Назначение Подносовой прошло 17 апреля — ее кандидатуру одобрили единогласно. Она работает судьей уже 34 года. У нее высший квалификационный статус. Подробнее о новом председателе Верховного Суда — в материале URA.RU.
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