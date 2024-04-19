Сенатор Шептий объяснил назначение нового главы Верховного суда РФ. Фото

Сенатор Шептий: Подносова отвечает всем требованиям к главе Верховного Суда РФ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первое пленарное заседание осенней сессии Законодательного собрания. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий выслушал выступление нового главы Верховного Суда РФ Фото:

Сенаторы утвердили предложенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда, так как ее кандидатура подходит по всем требованиям к должности. Так важную новость прокомментировал представитель Свердловской области в Совфеде Виктор Шептий.

«На 565-м заседании Совефеда сенаторы утвердили предложенную президентом РФ кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда РФ. Кандидатура Ирины Подносовой отвечает требованиям, предъявляемым Конституцией России и законом РФ „О статусе судей в Российской Федерации“ к председателю Верховного Суда РФ», — написал сенатор на своей странице соцсети «ВКонтакте».

По его словам, в своем выступлении Подносова подтвердила планы по переводу Верховного Суда в Санкт-Петербург. «А также ответила на вопросы сенаторов», — отметил Шептий.

Назначение Подносовой прошло 17 апреля — ее кандидатуру одобрили единогласно. Она работает судьей уже 34 года. У нее высший квалификационный статус. Подробнее о новом председателе Верховного Суда — в материале URA.RU.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенаторы утвердили предложенную президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуру Ирины Подносовой на пост главы Верховного суда, так как ее кандидатура подходит по всем требованиям к должности. Так важную новость прокомментировал представитель Свердловской области в Совфеде Виктор Шептий. «На 565-м заседании Совефеда сенаторы утвердили предложенную президентом РФ кандидатуру Ирины Леонидовны Подносовой для назначения на должность председателя Верховного Суда РФ. Кандидатура Ирины Подносовой отвечает требованиям, предъявляемым Конституцией России и законом РФ „О статусе судей в Российской Федерации“ к председателю Верховного Суда РФ», — написал сенатор на своей странице соцсети «ВКонтакте». По его словам, в своем выступлении Подносова подтвердила планы по переводу Верховного Суда в Санкт-Петербург. «А также ответила на вопросы сенаторов», — отметил Шептий. Назначение Подносовой прошло 17 апреля — ее кандидатуру одобрили единогласно. Она работает судьей уже 34 года. У нее высший квалификационный статус. Подробнее о новом председателе Верховного Суда — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...