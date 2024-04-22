В мире Украина На Украине исчез координатор подрыва «Северных потоков» Адвокаты: исчез бывший полковник ВСУ Червинский 22 апреля 2024 в 16:05 Размер текста - 17 + Местонахождения Червинского, который участвовал в подрыве газопроводов, неизвестно Фото: media.gazprom-neft.ru Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого называли координатором подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Об этом сообщают его адвокаты. «Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении», — говорится в заявлении издания «Зеркало недели». Также защитники экс-разведчика сообщили, что его похитили. Как отметил адвокат Константин Глоба, срок содержания Червинского под стражей в СИЗО завершился 19 апреля. Суд отказался рассматривать его дело и не объявил дату следующего заседания. После этого бывшего полковника снова отвезли в следственный изолятор Кропивницкого. Там к мужчине не пустили ни адвокатов, ни его жену. На данный момент местонахождения Червинского неизвестно. Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился мнением, что вполне возможно то, что экс-полковник ВСУ участвовал в подрыве «Северных потоков». По его словам, главными исполнителями остаются западные страны. Однако американские власти попытаются свалить вину на других. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого называли координатором подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Об этом сообщают его адвокаты. «Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении», — говорится в заявлении издания «Зеркало недели». Также защитники экс-разведчика сообщили, что его похитили. Как отметил адвокат Константин Глоба, срок содержания Червинского под стражей в СИЗО завершился 19 апреля. Суд отказался рассматривать его дело и не объявил дату следующего заседания. После этого бывшего полковника снова отвезли в следственный изолятор Кропивницкого. Там к мужчине не пустили ни адвокатов, ни его жену. На данный момент местонахождения Червинского неизвестно. Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился мнением, что вполне возможно то, что экс-полковник ВСУ участвовал в подрыве «Северных потоков». По его словам, главными исполнителями остаются западные страны. Однако американские власти попытаются свалить вину на других. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям