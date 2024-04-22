На Украине исчез координатор подрыва «Северных потоков»

Адвокаты: исчез бывший полковник ВСУ Червинский
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 30.07.2015. Добыча нефти и газа, газ, давление, добыча
Местонахождения Червинского, который участвовал в подрыве газопроводов, неизвестно Фото:

Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого называли координатором подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Об этом сообщают его адвокаты.

«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении», — говорится в заявлении издания «Зеркало недели». Также защитники экс-разведчика сообщили, что его похитили.

Как отметил адвокат Константин Глоба, срок содержания Червинского под стражей в СИЗО завершился 19 апреля. Суд отказался рассматривать его дело и не объявил дату следующего заседания. После этого бывшего полковника снова отвезли в следственный изолятор Кропивницкого. Там к мужчине не пустили ни адвокатов, ни его жену. На данный момент местонахождения Червинского неизвестно.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился мнением, что вполне возможно то, что экс-полковник ВСУ участвовал в подрыве «Северных потоков». По его словам, главными исполнителями остаются западные страны. Однако американские власти попытаются свалить вину на других.

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Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого называли координатором подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Об этом сообщают его адвокаты. «Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении», — говорится в заявлении издания «Зеркало недели». Также защитники экс-разведчика сообщили, что его похитили. Как отметил адвокат Константин Глоба, срок содержания Червинского под стражей в СИЗО завершился 19 апреля. Суд отказался рассматривать его дело и не объявил дату следующего заседания. После этого бывшего полковника снова отвезли в следственный изолятор Кропивницкого. Там к мужчине не пустили ни адвокатов, ни его жену. На данный момент местонахождения Червинского неизвестно. Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился мнением, что вполне возможно то, что экс-полковник ВСУ участвовал в подрыве «Северных потоков». По его словам, главными исполнителями остаются западные страны. Однако американские власти попытаются свалить вину на других.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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