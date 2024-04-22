На Украине исчез координатор подрыва «Северных потоков»

Экс-полковник ВСУ Роман Червинский, которого называли координатором подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», исчез. Его местонахождение на данный момент неизвестно. Об этом сообщают его адвокаты.
«Адвокаты бывшего разведчика Романа Червинского заявили о его исчезновении», — говорится в заявлении издания «Зеркало недели». Также защитники экс-разведчика сообщили, что его похитили.
Как отметил адвокат Константин Глоба, срок содержания Червинского под стражей в СИЗО завершился 19 апреля. Суд отказался рассматривать его дело и не объявил дату следующего заседания. После этого бывшего полковника снова отвезли в следственный изолятор Кропивницкого. Там к мужчине не пустили ни адвокатов, ни его жену. На данный момент местонахождения Червинского неизвестно.
Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков поделился мнением, что вполне возможно то, что экс-полковник ВСУ участвовал в подрыве «Северных потоков». По его словам, главными исполнителями остаются западные страны. Однако американские власти попытаются свалить вину на других.
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