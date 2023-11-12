В Совфеде раскрыли виновников в подрыве «Северных потоков»

Цеков: украинский полковник Червинский участвовал в подрыве «Северных потоков»

12 ноября 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

Сергей Цеков сообщил, что США и Англия являются главными организаторами подрыва Фото: Danish Defence новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Участие полковника ВСУ Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» вполне возможно. Таким мнением поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, главными организаторами и исполнителями остается Запад, однако американские власти пытаются переложить с себя ответственность. «Что касается участия Червинского в ситуации по „Северным потокам“, оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва „Северных потоков“», — сообщил Цеков в беседе с РИА Новости. По его словам, главными руководителями и исполнителями является Вашингтон и Лондон. Цеков подчеркнул, что американские власти пытаются свалить вину на других. Он отметил, что перекладывание ответственности характерно для США. Ранее Червинского назвали координатором операции по подрыву морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин предостерег россиян о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока».

Участие полковника ВСУ Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» вполне возможно. Таким мнением поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, главными организаторами и исполнителями остается Запад, однако американские власти пытаются переложить с себя ответственность. «Что касается участия Червинского в ситуации по „Северным потокам“, оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва „Северных потоков“», — сообщил Цеков в беседе с РИА Новости. По его словам, главными руководителями и исполнителями является Вашингтон и Лондон. Цеков подчеркнул, что американские власти пытаются свалить вину на других. Он отметил, что перекладывание ответственности характерно для США. Ранее Червинского назвали координатором операции по подрыву морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин предостерег россиян о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока».