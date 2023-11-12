Участие полковника ВСУ Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» вполне возможно. Таким мнением поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, главными организаторами и исполнителями остается Запад, однако американские власти пытаются переложить с себя ответственность.
«Что касается участия Червинского в ситуации по „Северным потокам“, оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва „Северных потоков“», — сообщил Цеков в беседе с РИА Новости. По его словам, главными руководителями и исполнителями является Вашингтон и Лондон.
Цеков подчеркнул, что американские власти пытаются свалить вину на других. Он отметил, что перекладывание ответственности характерно для США.
Ранее Червинского назвали координатором операции по подрыву морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин предостерег россиян о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока».
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