В Совфеде раскрыли виновников в подрыве «Северных потоков»

Цеков: украинский полковник Червинский участвовал в подрыве «Северных потоков»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв на "Северном потоке"., северный поток, взрыв
Сергей Цеков сообщил, что США и Англия являются главными организаторами подрыва Фото:
новость из сюжета
Повреждения «Северных потоков»

Участие полковника ВСУ Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» вполне возможно. Таким мнением поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, главными организаторами и исполнителями остается Запад, однако американские власти пытаются переложить с себя ответственность.

«Что касается участия Червинского в ситуации по „Северным потокам“, оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва „Северных потоков“», — сообщил Цеков в беседе с РИА Новости. По его словам, главными руководителями и исполнителями является Вашингтон и Лондон.

Цеков подчеркнул, что американские власти пытаются свалить вину на других. Он отметил, что перекладывание ответственности характерно для США.

Ранее Червинского назвали координатором операции по подрыву морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин предостерег россиян о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Участие полковника ВСУ Романа Червинского в подрыве «Северных потоков» вполне возможно. Таким мнением поделился сенатор от Крыма Сергей Цеков. По его словам, главными организаторами и исполнителями остается Запад, однако американские власти пытаются переложить с себя ответственность. «Что касается участия Червинского в ситуации по „Северным потокам“, оно вполне возможно. Однако я совершенно исключаю, что он является главным руководителем взрыва „Северных потоков“», — сообщил Цеков в беседе с РИА Новости. По его словам, главными руководителями и исполнителями является Вашингтон и Лондон. Цеков подчеркнул, что американские власти пытаются свалить вину на других. Он отметил, что перекладывание ответственности характерно для США. Ранее Червинского назвали координатором операции по подрыву морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает телеканал 360. Президент РФ Владимир Путин предостерег россиян о провокациях, в которых обвинили Россию в повреждении «Северного потока».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...