Пермский край отправил в пострадавший от паводка Оренбург 13 тонн воды. Фото

23 апреля 2024 в 13:37 Размер текста - 17 +

Жители пострадавшего от природной стихии Оренбуржья получат питьевую бутилированную воду Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область питьевую бутилированную воду. Гуманитарный груз собран усилиями краевого министерства территориальной безопасности совместно с ГУ МЧС по региону. Всего в территории, где возникла чрезвычайная ситуация, будет поставлено 13 тонн чистой воды, говорится на сайте минтербезопасности Прикамья. «22 апреля в Оренбургскую область отправлен очередной груз с гуманитарной помощью, адресованный пострадавшему населению. Транспортом ГУ МЧС России по Пермскому краю отправлено 13 тонн бутилированной питьевой воды. Примерно через двое суток груз будет доставлен к месту назначения», — сказано на сайте министерства территориальной безопасности края. В формировании груза приняли непосредственное участие Пермское региональное отделение Всероссийского общества спасения на водах, а также местные компании — производители питьевой воды. Горюче-смазочными материалами транспорт, который доставит груз, обеспечил благотворительный фонд «Единый центр поддержки». В ведомстве отмечают, что пермские предприятия, организации и жители также могут присоединиться к сбору помощи для пострадавшего от стихии Оренбуржья. По информации МЧС, вода в Оренбургской области за последние трое суток пошла на спад, новое подтопление территорий не ожидается. Сейчас в регионе подтоплены почти 13 тысяч жилых домов и более 20 тысяч приусадебных участков. Оренбургская область получит 13 тонн питьевой бутилированной воды из Прикамья Сайт министерства территориальной безопасности Пермского края Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область питьевую бутилированную воду. Гуманитарный груз собран усилиями краевого министерства территориальной безопасности совместно с ГУ МЧС по региону. Всего в территории, где возникла чрезвычайная ситуация, будет поставлено 13 тонн чистой воды, говорится на сайте минтербезопасности Прикамья. «22 апреля в Оренбургскую область отправлен очередной груз с гуманитарной помощью, адресованный пострадавшему населению. Транспортом ГУ МЧС России по Пермскому краю отправлено 13 тонн бутилированной питьевой воды. Примерно через двое суток груз будет доставлен к месту назначения», — сказано на сайте министерства территориальной безопасности края. В формировании груза приняли непосредственное участие Пермское региональное отделение Всероссийского общества спасения на водах, а также местные компании — производители питьевой воды. Горюче-смазочными материалами транспорт, который доставит груз, обеспечил благотворительный фонд «Единый центр поддержки». В ведомстве отмечают, что пермские предприятия, организации и жители также могут присоединиться к сбору помощи для пострадавшего от стихии Оренбуржья. По информации МЧС, вода в Оренбургской области за последние трое суток пошла на спад, новое подтопление территорий не ожидается. Сейчас в регионе подтоплены почти 13 тысяч жилых домов и более 20 тысяч приусадебных участков.