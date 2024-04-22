22 апреля 2024

Пермский край отправил в пострадавший от паводка Оренбург 13 тонн воды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия аварии на русле реки Калья. Североуральск, водоснабжение, вода, бутыли с водой
Жители пострадавшего от природной стихии Оренбуржья получат питьевую бутилированную воду Фото:
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Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы

Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область питьевую бутилированную воду. Гуманитарный груз собран усилиями краевого министерства территориальной безопасности совместно с ГУ МЧС по региону. Всего в территории, где возникла чрезвычайная ситуация, будет поставлено 13 тонн чистой воды, говорится на сайте минтербезопасности Прикамья.

«22 апреля в Оренбургскую область отправлен очередной груз с гуманитарной помощью, адресованный пострадавшему населению. Транспортом ГУ МЧС России по Пермскому краю отправлено 13 тонн бутилированной питьевой воды. Примерно через двое суток груз будет доставлен к месту назначения», — сказано на сайте министерства территориальной безопасности края.

В формировании груза приняли непосредственное участие Пермское региональное отделение Всероссийского общества спасения на водах, а также местные компании — производители питьевой воды. Горюче-смазочными материалами транспорт, который доставит груз, обеспечил благотворительный фонд «Единый центр поддержки». В ведомстве отмечают, что пермские предприятия, организации и жители также могут присоединиться к сбору помощи для пострадавшего от стихии Оренбуржья.

По информации МЧС, вода в Оренбургской области за последние трое суток пошла на спад, новое подтопление территорий не ожидается. Сейчас в регионе подтоплены почти 13 тысяч жилых домов и более 20 тысяч приусадебных участков.

Оренбургская область получит 13 тонн питьевой бутилированной воды из Прикамья
Оренбургская область получит 13 тонн питьевой бутилированной воды из Прикамья

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Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область питьевую бутилированную воду. Гуманитарный груз собран усилиями краевого министерства территориальной безопасности совместно с ГУ МЧС по региону. Всего в территории, где возникла чрезвычайная ситуация, будет поставлено 13 тонн чистой воды, говорится на сайте минтербезопасности Прикамья. «22 апреля в Оренбургскую область отправлен очередной груз с гуманитарной помощью, адресованный пострадавшему населению. Транспортом ГУ МЧС России по Пермскому краю отправлено 13 тонн бутилированной питьевой воды. Примерно через двое суток груз будет доставлен к месту назначения», — сказано на сайте министерства территориальной безопасности края. В формировании груза приняли непосредственное участие Пермское региональное отделение Всероссийского общества спасения на водах, а также местные компании — производители питьевой воды. Горюче-смазочными материалами транспорт, который доставит груз, обеспечил благотворительный фонд «Единый центр поддержки». В ведомстве отмечают, что пермские предприятия, организации и жители также могут присоединиться к сбору помощи для пострадавшего от стихии Оренбуржья. По информации МЧС, вода в Оренбургской области за последние трое суток пошла на спад, новое подтопление территорий не ожидается. Сейчас в регионе подтоплены почти 13 тысяч жилых домов и более 20 тысяч приусадебных участков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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