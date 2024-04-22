Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область питьевую бутилированную воду. Гуманитарный груз собран усилиями краевого министерства территориальной безопасности совместно с ГУ МЧС по региону. Всего в территории, где возникла чрезвычайная ситуация, будет поставлено 13 тонн чистой воды, говорится на сайте минтербезопасности Прикамья.
«22 апреля в Оренбургскую область отправлен очередной груз с гуманитарной помощью, адресованный пострадавшему населению. Транспортом ГУ МЧС России по Пермскому краю отправлено 13 тонн бутилированной питьевой воды. Примерно через двое суток груз будет доставлен к месту назначения», — сказано на сайте министерства территориальной безопасности края.
В формировании груза приняли непосредственное участие Пермское региональное отделение Всероссийского общества спасения на водах, а также местные компании — производители питьевой воды. Горюче-смазочными материалами транспорт, который доставит груз, обеспечил благотворительный фонд «Единый центр поддержки». В ведомстве отмечают, что пермские предприятия, организации и жители также могут присоединиться к сбору помощи для пострадавшего от стихии Оренбуржья.
По информации МЧС, вода в Оренбургской области за последние трое суток пошла на спад, новое подтопление территорий не ожидается. Сейчас в регионе подтоплены почти 13 тысяч жилых домов и более 20 тысяч приусадебных участков.
Оренбургская область получит 13 тонн питьевой бутилированной воды из Прикамья
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Пермский край отправил в пострадавшую от паводка Оренбургскую область питьевую бутилированную воду. Гуманитарный груз собран усилиями краевого министерства территориальной безопасности совместно с ГУ МЧС по региону. Всего в территории, где возникла чрезвычайная ситуация, будет поставлено 13 тонн чистой воды, говорится на сайте минтербезопасности Прикамья. «22 апреля в Оренбургскую область отправлен очередной груз с гуманитарной помощью, адресованный пострадавшему населению. Транспортом ГУ МЧС России по Пермскому краю отправлено 13 тонн бутилированной питьевой воды. Примерно через двое суток груз будет доставлен к месту назначения», — сказано на сайте министерства территориальной безопасности края. В формировании груза приняли непосредственное участие Пермское региональное отделение Всероссийского общества спасения на водах, а также местные компании — производители питьевой воды. Горюче-смазочными материалами транспорт, который доставит груз, обеспечил благотворительный фонд «Единый центр поддержки». В ведомстве отмечают, что пермские предприятия, организации и жители также могут присоединиться к сбору помощи для пострадавшего от стихии Оренбуржья. По информации МЧС, вода в Оренбургской области за последние трое суток пошла на спад, новое подтопление территорий не ожидается. Сейчас в регионе подтоплены почти 13 тысяч жилых домов и более 20 тысяч приусадебных участков.