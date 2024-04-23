23 апреля 2024

Под Екатеринбургом автомобилисты встали в девятикилометровую пробку. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Путинский автобан Р-242 «Пермь – Екатеринбург». Свердловская область, автомобильная пробка, дорожный затор, пермский тракт, трасса, дорога, трасса р-242
Ремонт парализовал движение машин Фото:

На трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь днем 24 апреля образовалась девятикилометровая пробка из-за дорожных работ. Автомобилисты порядка 30 минут не могут проехать участок с 314-го по 323-й километр. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«Мы уже минут 30 в пробке едем. Проехали примерно половину», — сказал собеседник.

В «Уралуправтодоре» пояснили, что движение затруднено в связи с производством дорожных работ. «Возможный путь объезда через дорогу Первомайское — Билимбай — Первоуральск со съездом на 290-м километре и возвращением на автодорогу на 326-м километре. Планируйте свой маршрут заранее», — отметили дорожники.

Фото:

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На трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь днем 24 апреля образовалась девятикилометровая пробка из-за дорожных работ. Автомобилисты порядка 30 минут не могут проехать участок с 314-го по 323-й километр. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «Мы уже минут 30 в пробке едем. Проехали примерно половину», — сказал собеседник. В «Уралуправтодоре» пояснили, что движение затруднено в связи с производством дорожных работ. «Возможный путь объезда через дорогу Первомайское — Билимбай — Первоуральск со съездом на 290-м километре и возвращением на автодорогу на 326-м километре. Планируйте свой маршрут заранее», — отметили дорожники.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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