На трассе Р-242 Екатеринбург — Пермь днем 24 апреля образовалась девятикилометровая пробка из-за дорожных работ. Автомобилисты порядка 30 минут не могут проехать участок с 314-го по 323-й километр. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.
«Мы уже минут 30 в пробке едем. Проехали примерно половину», — сказал собеседник.
В «Уралуправтодоре» пояснили, что движение затруднено в связи с производством дорожных работ. «Возможный путь объезда через дорогу Первомайское — Билимбай — Первоуральск со съездом на 290-м километре и возвращением на автодорогу на 326-м километре. Планируйте свой маршрут заранее», — отметили дорожники.
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