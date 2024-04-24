Когда потеплеет в Свердловской области

В Свердловской области к 28 апреля потеплеет до 24 градусов

25 апреля 2024 в 10:21 Размер текста - 17 +

В последний выходной апреля в регионе должно стать теплее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области после похолодания и снегопадов ожидается потепление. Прогноз погоды на 25—30 апреля опубликовали в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «Потеплению ближайших дней окажет содействие высотный теплый антициклон, всплывающий с Ближнего Востока на Поволжье. При поступлении тепла значительных осадков не ожидается. 27 апреля небольшой дождь (до 1 мм осадков) вероятен лишь местами, 28 апреля — преимущественно на крайнем севере области. Температура будет повышаться», — сказано в сообщении синоптиков. Так, в пятницу 26 апреля ночью ожидается -3,+3°, днем 10-15°. На севере прогнозируют до 7°, в Екатеринбурге ночью 1°, днем 12°. В субботу 27 апреля ночью +2,+8°, днем 11-16°, на юго-западе до 20°, в Екатеринбурге ночью 5°, днем 16°. В воскресенье 28 апреля ночью 10-15°, на крайнем севере 8°, днем воздух прогреется до 19-24°. На севере ожидается 16-18°, в Екатеринбурге ночью 13°, днем 23°. «29 апреля до Урала обходными путями доберется черноморский циклон. Он 29—30 апреля вызовет небольшие дожди и понизит температуру на 8-10°. Ночью столбик термометра покажет до -1,+4°, днем — до +5,+10°», — добавили метеорологи. Ранее синоптик Пулин прогнозировал, что снегопад в Свердловской области закончится к вечеру 25 апреля. В telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» он сообщал, что в этот день в уральской столице возможен туман. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области после похолодания и снегопадов ожидается потепление. Прогноз погоды на 25—30 апреля опубликовали в telegram-канале «Уральский гидрометцентр». «Потеплению ближайших дней окажет содействие высотный теплый антициклон, всплывающий с Ближнего Востока на Поволжье. При поступлении тепла значительных осадков не ожидается. 27 апреля небольшой дождь (до 1 мм осадков) вероятен лишь местами, 28 апреля — преимущественно на крайнем севере области. Температура будет повышаться», — сказано в сообщении синоптиков. Так, в пятницу 26 апреля ночью ожидается -3,+3°, днем 10-15°. На севере прогнозируют до 7°, в Екатеринбурге ночью 1°, днем 12°. В субботу 27 апреля ночью +2,+8°, днем 11-16°, на юго-западе до 20°, в Екатеринбурге ночью 5°, днем 16°. В воскресенье 28 апреля ночью 10-15°, на крайнем севере 8°, днем воздух прогреется до 19-24°. На севере ожидается 16-18°, в Екатеринбурге ночью 13°, днем 23°. «29 апреля до Урала обходными путями доберется черноморский циклон. Он 29—30 апреля вызовет небольшие дожди и понизит температуру на 8-10°. Ночью столбик термометра покажет до -1,+4°, днем — до +5,+10°», — добавили метеорологи. Ранее синоптик Пулин прогнозировал, что снегопад в Свердловской области закончится к вечеру 25 апреля. В telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» он сообщал, что в этот день в уральской столице возможен туман.