Срок приема документов на праймериз ЕР в Челябинске продлили до 8 мая

Сроки приема документов на праймериз ЕР продлили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Срок приема документов от кандидатов на праймериз «Единой России» на выборах в гордуму Челябинска продлили до 8 мая. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении ЕР.

«Прием документов от кандидатов продлен до 8 мая. Это решение принято оргкомитетом по проведению предварительного голосования в Москве», — сообщили URA.RU в регисполкоме.

Ранее планировалось, что документы будут приниматься до 25 апреля. Предварительное голосование пройдет с 20 по 26 мая, итоги будут подведены до 29 мая.

В этом году в процедуру включили ряд нововведений. В частности, кандидаты предварительного голосования в гордумы могут участвовать в процедуре или по одномандатному округу, или идти по списку. Кроме того, все победители обязаны стать сторонниками или членами «Единой России».

Участникам и ветеранам СВО упрощаются правила подачи документов на процедуру предварительного голосования, отменяется требование об обязательной публикации видеоконтента на сайте предварительного голосования. Также они получат дополнительно 25% к голосам, набранным по итогам процедуры.

В Челябинске праймериз будут проводиться на поддержку партии в выборах в гордуму, которые состоятся в сентябре. В думе будет 37 депутатов — 25 по одномандатным округам и 12 — по партийным спискам. Внутригородские райсоветы в Челябинске будут ликвидированы.