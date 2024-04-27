Экс-кандидат в депутаты Екатеринбурга уехала на СВО. Фото

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Выполнение работ на радиорелейной станции в военном городке №32. Екатеринбург, военная техника, кобура, женщина, военнослужащий, военная одежда, камуфляж, военная форма
Павлова отправилась на службу в декабре 2023 года Фото:

Бывший кандидат в гордуму Екатеринбурга от «Яблока» Анастасия Павлова отправилась на спецоперацию. В декабре 2023 года она подписала контракт, а сейчас является рядовым ВС РФ. Об этом рассказал коллега Павловой — гендиректор юридического бюро «Справедливость» Александр Чукавин.

«Моя коллега Анастасия Павлова из Юридического бюро „Справедливость“ после сентября прошлого года твердо решила посвятить себя служению народу. И с декабря 2023 года является рядовым ВС РФ. И вот вчера [25 апреля] я узнал о том, что она отправляется в командировку в южные регионы России — не на передовую, конечно, но в прифронтовую зону», — написал Чукавин на своей странице «ВКонтакте».

Сама Павлова объяснила свой переход на службу в армию тем, что у нее произошло «профессиональное выгорание». «Встал вопрос — „чем заняться?“. Я выбрала для себя службу в ВС. Наконец-то можно спать по ночам, а не составлять документы. И вместо костюмов, платьев — новая повседневная форма, теперь пиксель нам к лицу», — отметила экс-кандидат в депутаты гордумы в соцсетях.

Павлова была кандидатом от партии «Яблоко» в 19-м одномандатном округе на Уралмаше. За место в гордуме она боролась с нынешним лидером фракции «Единой России», депутатом Алексеем Вихаревым.

Ранее URA.RU писало о депутате гордумы Екатеринбурга Станиславе Киселеве, который отправился в зону спецоперации минимум на полгода. Чтобы оказывать медпомощь бойцам на передовой.

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Бывший кандидат в гордуму Екатеринбурга от «Яблока» Анастасия Павлова отправилась на спецоперацию. В декабре 2023 года она подписала контракт, а сейчас является рядовым ВС РФ. Об этом рассказал коллега Павловой — гендиректор юридического бюро «Справедливость» Александр Чукавин. «Моя коллега Анастасия Павлова из Юридического бюро „Справедливость“ после сентября прошлого года твердо решила посвятить себя служению народу. И с декабря 2023 года является рядовым ВС РФ. И вот вчера [25 апреля] я узнал о том, что она отправляется в командировку в южные регионы России — не на передовую, конечно, но в прифронтовую зону», — написал Чукавин на своей странице «ВКонтакте». Сама Павлова объяснила свой переход на службу в армию тем, что у нее произошло «профессиональное выгорание». «Встал вопрос — „чем заняться?“. Я выбрала для себя службу в ВС. Наконец-то можно спать по ночам, а не составлять документы. И вместо костюмов, платьев — новая повседневная форма, теперь пиксель нам к лицу», — отметила экс-кандидат в депутаты гордумы в соцсетях. Павлова была кандидатом от партии «Яблоко» в 19-м одномандатном округе на Уралмаше. За место в гордуме она боролась с нынешним лидером фракции «Единой России», депутатом Алексеем Вихаревым. Ранее URA.RU писало о депутате гордумы Екатеринбурга Станиславе Киселеве, который отправился в зону спецоперации минимум на полгода. Чтобы оказывать медпомощь бойцам на передовой.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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