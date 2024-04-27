Минюст РФ признал «Феминистское антивоенное сопротивление»* нежелательным

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, подписание, подписание договора, документ с подписями, подписание документа, руки, Принятие закона, шариковая ручка
Феминистка Дарья Серенко (иноагент в России), которая была у истоков движения, объявлена в федеральный розыск Фото:

«Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом в России) включено в перечень нежелательных организаций. Такое решение вынес Минюст РФ.

«159… «Феминистское антивоенное сопротивление», — говорится в перечне. Он опубликован на сайте Минюста.

Движение было создано в 2022 году после начала спецоперации на Украине. У его истоков стояла феминистка Дарья Серенко (признана в РФ иноагентом), которую потом объявили в розыск. Она собирала деньги для поддержки ВСУ и пропагандировала запрещенные в России нетрадиционные сексуальные отношения. Сейчас Серенко находится за границей.

*Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией

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«Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом в России) включено в перечень нежелательных организаций. Такое решение вынес Минюст РФ. «159… «Феминистское антивоенное сопротивление», — говорится в перечне. Он опубликован на сайте Минюста. Движение было создано в 2022 году после начала спецоперации на Украине. У его истоков стояла феминистка Дарья Серенко (признана в РФ иноагентом), которую потом объявили в розыск. Она собирала деньги для поддержки ВСУ и пропагандировала запрещенные в России нетрадиционные сексуальные отношения. Сейчас Серенко находится за границей. *Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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