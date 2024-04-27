Общество Минюст РФ признал «Феминистское антивоенное сопротивление»* нежелательным 27 апреля 2024 в 20:06 Размер текста - 17 + Феминистка Дарья Серенко (иноагент в России), которая была у истоков движения, объявлена в федеральный розыск Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом в России) включено в перечень нежелательных организаций. Такое решение вынес Минюст РФ. «159… «Феминистское антивоенное сопротивление», — говорится в перечне. Он опубликован на сайте Минюста . Движение было создано в 2022 году после начала спецоперации на Украине. У его истоков стояла феминистка Дарья Серенко (признана в РФ иноагентом), которую потом объявили в розыск. Она собирала деньги для поддержки ВСУ и пропагандировала запрещенные в России нетрадиционные сексуальные отношения. Сейчас Серенко находится за границей. *Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! «Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом в России) включено в перечень нежелательных организаций. Такое решение вынес Минюст РФ. «159… «Феминистское антивоенное сопротивление», — говорится в перечне. Он опубликован на сайте Минюста. Движение было создано в 2022 году после начала спецоперации на Украине. У его истоков стояла феминистка Дарья Серенко (признана в РФ иноагентом), которую потом объявили в розыск. Она собирала деньги для поддержки ВСУ и пропагандировала запрещенные в России нетрадиционные сексуальные отношения. Сейчас Серенко находится за границей. *Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям