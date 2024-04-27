Минюст РФ признал «Феминистское антивоенное сопротивление»* нежелательным

«Феминистское антивоенное сопротивление» (признано иноагентом в России) включено в перечень нежелательных организаций. Такое решение вынес Минюст РФ.
«159… «Феминистское антивоенное сопротивление», — говорится в перечне. Он опубликован на сайте
Движение было создано в 2022 году после начала спецоперации на Украине. У его истоков стояла феминистка Дарья Серенко (признана в РФ иноагентом), которую потом объявили в розыск. Она собирала деньги для поддержки ВСУ и пропагандировала запрещенные в России нетрадиционные сексуальные отношения. Сейчас Серенко находится за границей.
*Признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией
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