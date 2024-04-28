RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за бомбы

28 апреля 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

В волости Косаково в Польше эвакуируют 2000 человек из-за авиабомбы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Польше эвакуируют более двух человек. Поводом послужила найденная в Поморском воеводстве авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. «Саперы будут обезвреживать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Всего будут эвакуированы около двух тысяч человек», — передают журналисты радиостанции. Отмечается, что боеприпас был найден недалеко от автозаправки. Именно это и послужило поводом для эвакуации. Временно свои дома покинут жители сельской волости Косаково. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Польше эвакуируют более двух человек. Поводом послужила найденная в Поморском воеводстве авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. «Саперы будут обезвреживать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Всего будут эвакуированы около двух тысяч человек», — передают журналисты радиостанции. Отмечается, что боеприпас был найден недалеко от автозаправки. Именно это и послужило поводом для эвакуации. Временно свои дома покинут жители сельской волости Косаково.