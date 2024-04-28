RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за бомбы

В волости Косаково в Польше эвакуируют 2000 человек из-за авиабомбы
В Польше эвакуируют более двух человек. Поводом послужила найденная в Поморском воеводстве авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.
«Саперы будут обезвреживать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Всего будут эвакуированы около двух тысяч человек», — передают журналисты радиостанции. Отмечается, что боеприпас был найден недалеко от автозаправки. Именно это и послужило поводом для эвакуации. Временно свои дома покинут жители сельской волости Косаково.
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