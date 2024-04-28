28 апреля 2024

RMF FM: в Польше две тысячи человек эвакуируют из-за бомбы

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Последствия взрыва у Никитских ворот, на Покровке 19. Москва., чп, лента ограждения, проишествие, лента ограждения, остановка общественного транспорта
В волости Косаково в Польше эвакуируют 2000 человек из-за авиабомбы Фото:

В Польше эвакуируют более двух человек. Поводом послужила найденная в Поморском воеводстве авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

«Саперы будут обезвреживать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Всего будут эвакуированы около двух тысяч человек», — передают журналисты радиостанции. Отмечается, что боеприпас был найден недалеко от автозаправки. Именно это и послужило поводом для эвакуации. Временно свои дома покинут жители сельской волости Косаково.

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В Польше эвакуируют более двух человек. Поводом послужила найденная в Поморском воеводстве авиационная бомба времен Второй мировой войны. Об этом сообщает радиостанция RMF FM. «Саперы будут обезвреживать авиационную бомбу времен Второй мировой войны. Всего будут эвакуированы около двух тысяч человек», — передают журналисты радиостанции. Отмечается, что боеприпас был найден недалеко от автозаправки. Именно это и послужило поводом для эвакуации. Временно свои дома покинут жители сельской волости Косаково.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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