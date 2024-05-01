В Челябинской области назвали офисные вакансии с зарплатой до 300 тысяч рублей

«Авито»: в Челябинской области больше всего зарабатывают менеджеры по продажам

02 мая 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Больше всех в регионе зарабатывают менеджеры по продажам нестандартного и станочного оборудования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области в апреле 2024 года самую высокую зарплату среди офисных сотрудников в размере от 100 до 300 тысяч рублей предлагают менеджерам по продажам станочного оборудования, а также менеджерам по производству нестандартного оборудования в Златоусте. Об этом URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елена Чурина. «В Челябинской области сдельная оплата от 100 до 300 тысяч рублей указана в предложении для менеджера челябинской компании по продажам станочного оборудования. Такую же зарплату готовы платить менеджерам по производству нестандартного оборудования, предприятие находится в Златоусте», — сообщила Чурина. По словам эксперта, в Челябинской области среди офисных сотрудников наибольшим спросом работодателей пользуются менеджеры по продажам, а также менеджеры по работе с клиентами. Также в городе востребованы инженеры и бухгалтеры. По итогам первого квартала 2024 года число вакансий для бухгалтеров увеличилось почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Эти специалисты входят в список наиболее востребованных офисных сотрудников в Челябинске. Средние зарплатные предложения в вакансиях для бухгалтеров с графиком «полный день» выросли в апреле 2024 года по сравнению с тем же месяцев 2023 года на 19% и составили по итогам квартала 46 тысяч 370 рублей в месяц. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области в апреле 2024 года самую высокую зарплату среди офисных сотрудников в размере от 100 до 300 тысяч рублей предлагают менеджерам по продажам станочного оборудования, а также менеджерам по производству нестандартного оборудования в Златоусте. Об этом URA.RU рассказала региональный представитель «Авито Работы» на Урале Елена Чурина. «В Челябинской области сдельная оплата от 100 до 300 тысяч рублей указана в предложении для менеджера челябинской компании по продажам станочного оборудования. Такую же зарплату готовы платить менеджерам по производству нестандартного оборудования, предприятие находится в Златоусте», — сообщила Чурина. По словам эксперта, в Челябинской области среди офисных сотрудников наибольшим спросом работодателей пользуются менеджеры по продажам, а также менеджеры по работе с клиентами. Также в городе востребованы инженеры и бухгалтеры. По итогам первого квартала 2024 года число вакансий для бухгалтеров увеличилось почти в два раза по сравнению с тем же периодом 2023 года. Эти специалисты входят в список наиболее востребованных офисных сотрудников в Челябинске. Средние зарплатные предложения в вакансиях для бухгалтеров с графиком «полный день» выросли в апреле 2024 года по сравнению с тем же месяцев 2023 года на 19% и составили по итогам квартала 46 тысяч 370 рублей в месяц.