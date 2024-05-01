01 мая 2024

В Челябинской области остро не хватает врачей и инженеров. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Операция на позвоночнике в Сургутской клинической травматологической больнице. Сургут, операция, медицина, врач, хирург, доктор
В Челябинской области востребованы медики различной специализации Фото:

В Челябинской области остро не хватает врачей и инженеров различной специализации. Как следует из инфографики пресс-службы Главного управления по труду и занятости, также работодатели испытывают недостаток учителей русского языка и литературы.

«Рейтинг востребованности профессий на 1 мая. Врач — 1035 вакансий, инженеры разных специализаций — 498 вакансий, учитель русского языка и литературы — 71 вакансия», — отмечено в данных ведомства.

Также есть потребность в хирургах и врачах-специалистах. На территории области первыми не занято 66 вакансий, вторыми — 51 вакансия. Поликлиникам и больницам, кроме того, требуется 50 педиатров. В топе востребованных специалистов находятся 60 главных специалистов и 36 педагогов-организаторов. Рынок продемонстрировал стабильность: за месяц потребность почти не изменилась.

Также специалисты выяснили потребность в рабочих профессиях. Больше всего (782 вакансии) требуется водителей троллейбусов, стрелков (459) и осмотрщиков вагонов (350). Одновременно требуется 328 слесарей по сборке металлоконструкций, 297 монтажников по сборке стальных и железобетонных конструкций. В регионе не хватает 262 овощевода. Среди названных только слесарей в сравнении с апрелем стало требоваться меньше. Запрос на других специалистов вырос.

Среди профессий служащих сильней всего ощущается потребность во врачах
Среди профессий служащих сильней всего ощущается потребность во врачах
Спрос на представителей рабочих специальностей за месяц изменился незначительно
Спрос на представителей рабочих специальностей за месяц изменился незначительно

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В Челябинской области остро не хватает врачей и инженеров различной специализации. Как следует из инфографики пресс-службы Главного управления по труду и занятости, также работодатели испытывают недостаток учителей русского языка и литературы. «Рейтинг востребованности профессий на 1 мая. Врач — 1035 вакансий, инженеры разных специализаций — 498 вакансий, учитель русского языка и литературы — 71 вакансия», — отмечено в данных ведомства. Также есть потребность в хирургах и врачах-специалистах. На территории области первыми не занято 66 вакансий, вторыми — 51 вакансия. Поликлиникам и больницам, кроме того, требуется 50 педиатров. В топе востребованных специалистов находятся 60 главных специалистов и 36 педагогов-организаторов. Рынок продемонстрировал стабильность: за месяц потребность почти не изменилась. Также специалисты выяснили потребность в рабочих профессиях. Больше всего (782 вакансии) требуется водителей троллейбусов, стрелков (459) и осмотрщиков вагонов (350). Одновременно требуется 328 слесарей по сборке металлоконструкций, 297 монтажников по сборке стальных и железобетонных конструкций. В регионе не хватает 262 овощевода. Среди названных только слесарей в сравнении с апрелем стало требоваться меньше. Запрос на других специалистов вырос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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