В Челябинской области остро не хватает врачей и инженеров. Инфографика

02 мая 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

В Челябинской области востребованы медики различной специализации Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Челябинской области остро не хватает врачей и инженеров различной специализации. Как следует из инфографики пресс-службы Главного управления по труду и занятости, также работодатели испытывают недостаток учителей русского языка и литературы. «Рейтинг востребованности профессий на 1 мая. Врач — 1035 вакансий, инженеры разных специализаций — 498 вакансий, учитель русского языка и литературы — 71 вакансия», — отмечено в данных ведомства. Также есть потребность в хирургах и врачах-специалистах. На территории области первыми не занято 66 вакансий, вторыми — 51 вакансия. Поликлиникам и больницам, кроме того, требуется 50 педиатров. В топе востребованных специалистов находятся 60 главных специалистов и 36 педагогов-организаторов. Рынок продемонстрировал стабильность: за месяц потребность почти не изменилась. Также специалисты выяснили потребность в рабочих профессиях. Больше всего (782 вакансии) требуется водителей троллейбусов, стрелков (459) и осмотрщиков вагонов (350). Одновременно требуется 328 слесарей по сборке металлоконструкций, 297 монтажников по сборке стальных и железобетонных конструкций. В регионе не хватает 262 овощевода. Среди названных только слесарей в сравнении с апрелем стало требоваться меньше. Запрос на других специалистов вырос. Среди профессий служащих сильней всего ощущается потребность во врачах Инфографика: пресс-служба Главного управления по труду и занятости Челябинской области Спрос на представителей рабочих специальностей за месяц изменился незначительно Инфографика: пресс-служба Главного управления по труду и занятости Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области остро не хватает врачей и инженеров различной специализации. Как следует из инфографики пресс-службы Главного управления по труду и занятости, также работодатели испытывают недостаток учителей русского языка и литературы. «Рейтинг востребованности профессий на 1 мая. Врач — 1035 вакансий, инженеры разных специализаций — 498 вакансий, учитель русского языка и литературы — 71 вакансия», — отмечено в данных ведомства. Также есть потребность в хирургах и врачах-специалистах. На территории области первыми не занято 66 вакансий, вторыми — 51 вакансия. Поликлиникам и больницам, кроме того, требуется 50 педиатров. В топе востребованных специалистов находятся 60 главных специалистов и 36 педагогов-организаторов. Рынок продемонстрировал стабильность: за месяц потребность почти не изменилась. Также специалисты выяснили потребность в рабочих профессиях. Больше всего (782 вакансии) требуется водителей троллейбусов, стрелков (459) и осмотрщиков вагонов (350). Одновременно требуется 328 слесарей по сборке металлоконструкций, 297 монтажников по сборке стальных и железобетонных конструкций. В регионе не хватает 262 овощевода. Среди названных только слесарей в сравнении с апрелем стало требоваться меньше. Запрос на других специалистов вырос.