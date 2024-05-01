01 мая 2024

Прокуратура оспорит приговор экс-главному дорожнику Ханты-Мансийска, осужденного за коррупцию

Суд рассмотрит апелляцию по делу экс-главного дорожника Ханты-Мансийска
© Служба новостей «URA.RU»
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Адресники. Ханты-Мансийск, прокуратура, прокуратура хмао
Прокуратура оспорит приговор бывшему главному дорожнику Ханты-Мансийска Александру Сергееву Фото:

Прокуратура подала апелляцию по делу экс-главного дорожника Ханты-Мансийска Александра Сергеева, который был приговорен к восьми годам лишения свободы за коррупцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратура не согласна в части необоснованного оправдания по ряду статей. И в связи с мягкостью наказания», — сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО.

Сторона защиты также подала апелляцию. «Она будет рассмотрена в течение трех месяцев», — рассказал агентству адвокат. Среди эпизодов, по которым Александра Сергеева оправдали, незаконное получение субсидий от ипотечного агентства, использование муниципальной спецтехники для строительства частного дома и по инциденту с пешеходом, которого сбил водитель автобуса.

Ранее URA.RU писало, что суд Ханты-Мансийска приговорил экс-главного дорожника к восьми годам колонии. Он ожидает апелляции в СИЗО Тюмени.

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Прокуратура подала апелляцию по делу экс-главного дорожника Ханты-Мансийска Александра Сергеева, который был приговорен к восьми годам лишения свободы за коррупцию. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «Прокуратура не согласна в части необоснованного оправдания по ряду статей. И в связи с мягкостью наказания», — сообщили URA.RU в прокуратуре ХМАО. Сторона защиты также подала апелляцию. «Она будет рассмотрена в течение трех месяцев», — рассказал агентству адвокат. Среди эпизодов, по которым Александра Сергеева оправдали, незаконное получение субсидий от ипотечного агентства, использование муниципальной спецтехники для строительства частного дома и по инциденту с пешеходом, которого сбил водитель автобуса. Ранее URA.RU писало, что суд Ханты-Мансийска приговорил экс-главного дорожника к восьми годам колонии. Он ожидает апелляции в СИЗО Тюмени.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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