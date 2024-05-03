В США предрекли унизительный конец бригадам НАТО в случае войны с РФ

Разведчик ВС США Риттер: выживаемость бригад НАТО в войне с РФ составит три дня
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В случае войны с РФ выживаемость бригад НАТО составит три дня, считает Скотт Риттер Фото:

Выживаемость бригады НАТО в случае конфликта с Россией составит три дня. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Продолжительность жизни отдельно взятой бригады в конфликте высокой интенсивности в Европе составляет всего три дня», — сказал Риттер в эфире youtube-канала Dialogue Works. Он добавил, что страны НАТО разворачивают свои подразделения у границ РФ, однако это не говорит о том, что они готовы к боевым действиям.

Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». По его словам, конфликт РФ и альянса приведет к тому, что до Третьей мировой войны останется один шаг. Кроме того, военные стран НАТО находятся на Украине и погибают в большом количестве.

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Выживаемость бригады НАТО в случае конфликта с Россией составит три дня. Такое мнение выразил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «Продолжительность жизни отдельно взятой бригады в конфликте высокой интенсивности в Европе составляет всего три дня», — сказал Риттер в эфире youtube-канала Dialogue Works. Он добавил, что страны НАТО разворачивают свои подразделения у границ РФ, однако это не говорит о том, что они готовы к боевым действиям. Ранее президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности конфликта Москвы с НАТО, заявил, что в современном мире «все возможно». По его словам, конфликт РФ и альянса приведет к тому, что до Третьей мировой войны останется один шаг. Кроме того, военные стран НАТО находятся на Украине и погибают в большом количестве.
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© Служба новостей «URA.RU»
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