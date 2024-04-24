Белый дом обвинил Россию в разработке спутника, способного нести ядерный заряд

25 апреля 2024 в 03:47 Размер текста - 17 +

Джейк Салливан считает, что речь идет об оружии, несущем ядерный заряд Фото: Official White House / Erin Scott Вашингтон считает, что Москва занимается якобы разработкой спутникового оружия, которое несет ядерный заряд. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство», — передает заявление Салливана Белый дом. Сообщение опубликовано на сайте администрации. По его словам, решение РФ наложить вето на предложенный США проект резолюции о неразмещении ядерного оружия (ЯО) в космосе указывает именно на это. Ранее Москва применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении ЯО в космосе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ выражает готовность к заключению договоренности о запрете размещения любого вида вооружения в космосе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон считает, что Москва занимается якобы разработкой спутникового оружия, которое несет ядерный заряд. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. «Соединенные Штаты считают, что Россия разрабатывает спутник, способный нести ядерное устройство», — передает заявление Салливана Белый дом. Сообщение опубликовано на сайте администрации. По его словам, решение РФ наложить вето на предложенный США проект резолюции о неразмещении ядерного оружия (ЯО) в космосе указывает именно на это. Ранее Москва применила в Совбезе ООН право вето и заблокировала подготовленный США и Японией проект о неразмещении ЯО в космосе. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что РФ выражает готовность к заключению договоренности о запрете размещения любого вида вооружения в космосе.