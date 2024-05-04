Легендарный боксер записал видеообращение к уральским спортсменам

Боксер Рой Джонс поздравил Академию единоборств РМК с днем рождения

04 мая 2024 в 19:34 Размер текста - 17 +

Академии единоборств РМК исполнилось шесть лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший записал видеопоздравление для свердловских спортсменов и поздравил Академию единоборств РМК с днем рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии. «Поздравляю Академию единоборств РМК с шестым днем рождения! Я обожаю это место — один из лучших залов единоборств, где я когда-либо был. Продолжайте в том же духе. Успехов!» — сказал легендарный боксер. Также с важным праздником Академию единоборств РМК поздравили другие всемирно известные спортсмены — олимпийский чемпион Евгений Тищенко и экс-чемпион Петр Ян. К поздравлениям присоединился фронтмен первой в России лиги кулачных боев Данил Регбист. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший записал видеопоздравление для свердловских спортсменов и поздравил Академию единоборств РМК с днем рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии. «Поздравляю Академию единоборств РМК с шестым днем рождения! Я обожаю это место — один из лучших залов единоборств, где я когда-либо был. Продолжайте в том же духе. Успехов!» — сказал легендарный боксер. Также с важным праздником Академию единоборств РМК поздравили другие всемирно известные спортсмены — олимпийский чемпион Евгений Тищенко и экс-чемпион Петр Ян. К поздравлениям присоединился фронтмен первой в России лиги кулачных боев Данил Регбист.