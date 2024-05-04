Легендарный боксер записал видеообращение к уральским спортсменам

Абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший записал видеопоздравление для свердловских спортсменов и поздравил Академию единоборств РМК с днем рождения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе академии.
«Поздравляю Академию единоборств РМК с шестым днем рождения! Я обожаю это место — один из лучших залов единоборств, где я когда-либо был. Продолжайте в том же духе. Успехов!» — сказал легендарный боксер.
Также с важным праздником Академию единоборств РМК поздравили другие всемирно известные спортсмены — олимпийский чемпион Евгений Тищенко и экс-чемпион Петр Ян. К поздравлениям присоединился фронтмен первой в России лиги кулачных боев Данил Регбист.
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