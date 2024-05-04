Движение по Чусовскому тракту, где деревья перегородили проезд, восстановили

Автоинспекторы сняли ограничения для машин на Чусовском тракте
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Сотрудники экстренных служб освобождали проезжую часть несколько часов Фото:
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Движение с 10 по 15 километр Чусовского тракта, где упавшие от наледи и снега деревья перегородили путь, возобновили. Автоинспекторы сняли ограничения для проезда, сообщили в УГИБДД Свердловской области.

«Движение транспорта восстановлено. Ограничения сняты», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Из-за снегопада 4 мая на Чусовском тракте образовалась длинная пробка — поваленные деревья мешали проезду транспорта. Водители, вооружившись бензопилами, решили решить проблему совместно с сотрудниками экстренных служб. Как регион борется с последствиями стихии, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.

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Движение с 10 по 15 километр Чусовского тракта, где упавшие от наледи и снега деревья перегородили путь, возобновили. Автоинспекторы сняли ограничения для проезда, сообщили в УГИБДД Свердловской области. «Движение транспорта восстановлено. Ограничения сняты», — сообщили в telegram-канале ведомства. Из-за снегопада 4 мая на Чусовском тракте образовалась длинная пробка — поваленные деревья мешали проезду транспорта. Водители, вооружившись бензопилами, решили решить проблему совместно с сотрудниками экстренных служб. Как регион борется с последствиями стихии, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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