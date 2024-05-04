Движение по Чусовскому тракту, где деревья перегородили проезд, восстановили

Движение с 10 по 15 километр Чусовского тракта, где упавшие от наледи и снега деревья перегородили путь, возобновили. Автоинспекторы сняли ограничения для проезда, сообщили в УГИБДД Свердловской области.
«Движение транспорта восстановлено. Ограничения сняты», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Из-за снегопада 4 мая на Чусовском тракте образовалась длинная пробка — поваленные деревья мешали проезду транспорта. Водители, вооружившись бензопилами, решили решить проблему совместно с сотрудниками экстренных служб. Как регион борется с последствиями стихии, URA.RU рассказывает в онлайн-трансляции.
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