06 мая 2024

В Перми турфирмы организуют поездки за пистиками

© Служба новостей «URA.RU»
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Хвощ полевой. Stock
Сезон сбора пистиков очень короткий Фото:

В Пермском крае для туристов появилось новое сезонное предложение. Компании предлагают отправиться в Коми-округ за пистиками — молодыми побегами хвоща. В туре обещают научить собирать их, а также печь из них пироги.

«Отправимся на поле, где сами будем собирать пистики. Чаепитие с блинчиками с пистиками. Мастер-класс по приготовлению пирогов», — говорится в описании поездки одной из туристических компаний. Кроме сбора пистиков и мастер-классов предусмотрена также и экскурсионная программа.

Ранее URA.RU рассказывало, что пирожки с пистиками вошли в топ-3 блюд, которые ассоциируются у пермяков с родным регионом. В тройку также попали посикунчики и шаньги.

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В Пермском крае для туристов появилось новое сезонное предложение. Компании предлагают отправиться в Коми-округ за пистиками — молодыми побегами хвоща. В туре обещают научить собирать их, а также печь из них пироги. «Отправимся на поле, где сами будем собирать пистики. Чаепитие с блинчиками с пистиками. Мастер-класс по приготовлению пирогов», — говорится в описании поездки одной из туристических компаний. Кроме сбора пистиков и мастер-классов предусмотрена также и экскурсионная программа. Ранее URA.RU рассказывало, что пирожки с пистиками вошли в топ-3 блюд, которые ассоциируются у пермяков с родным регионом. В тройку также попали посикунчики и шаньги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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