Суд отказался отправлять соратника Геры ЖБИ под арест

Свердловский областной суд не стал ужесточать меру пресечения екатеринбургскому бизнесмену Александру Дискову (прозвище Фартовый, считается соратником криминального авторитета Геры ЖБИ). Жалоба потерпевшего была отклонена, передает корреспондент URA.RU из зала суда.
У Дискова остается запрет определенных действий: ему нельзя пользоваться интернетом и звонить (кроме экстренных звонков). Адвокат Максим Стафилов в суде пояснил, что Дисков соблюдает установленный режим и является в Следственный комитет при первом вызове. Ранее стало известно, что органы следствия смягчили обвинение Дискову. Вместо покушения на убийство теперь ему вменяют причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а вместо хулиганства — умышленное повреждение имущества.
Дисков был задержан в ноябре прошлого года. Причиной стал конфликт возле ресторана, во время которого Дисков открыл стрельбу и побил оппонентов. Его друзья заявляли URA.RU, что это была провокация со стороны недоброжелателей.
Фартового называют соратником ныне покойного Геры ЖБИ (настоящее имя —Герман Гардт). Якобы после его смерти Дисков подмял под себя его бойцов и парковочный бизнес. Сам Фартовый отрицает свою связь с криминальным миром. По данным URA.RU, он ветеран российской спецоперации на Украине.
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