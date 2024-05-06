В Перми на маршруте №33 начал работать китайский автобус

07 мая 2024 в 14:38 Размер текста - 17 +

Автобус оформлен в стиле 300-летия Перми Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми на маршрут №33 вышел новый китайский автобус марки Yutong. Он может вмещать до 55 пассажиров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. «На маршрут №33 (перевозчик — ИП „Миронов Д. В.“) вышел второй автобус среднего класса вместимости китайского производства. Автобус Yutong низкопольный», — сказано в сообщении. Уточняется, что в автобусе 25 сидячих мест. Он ездит на газовом топливе, а его салон удобен для маломобильных пассажиров. Это уже второй китайский автобус на маршруте. В марте 2023 года на линию вышел автобус марки Zhong Tong. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми на маршрут №33 вышел новый китайский автобус марки Yutong. Он может вмещать до 55 пассажиров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. «На маршрут №33 (перевозчик — ИП „Миронов Д. В.“) вышел второй автобус среднего класса вместимости китайского производства. Автобус Yutong низкопольный», — сказано в сообщении. Уточняется, что в автобусе 25 сидячих мест. Он ездит на газовом топливе, а его салон удобен для маломобильных пассажиров. Это уже второй китайский автобус на маршруте. В марте 2023 года на линию вышел автобус марки Zhong Tong.