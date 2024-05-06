06 мая 2024

В Перми на маршруте №33 начал работать китайский автобус

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "форум-выставка-конференция-ЗАСЕДАНИЕ". Пермь, автобус, общественный транспорт
Автобус оформлен в стиле 300-летия Перми Фото:

В Перми на маршрут №33 вышел новый китайский автобус марки Yutong. Он может вмещать до 55 пассажиров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

«На маршрут №33 (перевозчик — ИП „Миронов Д. В.“) вышел второй автобус среднего класса вместимости китайского производства. Автобус Yutong низкопольный», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в автобусе 25 сидячих мест. Он ездит на газовом топливе, а его салон удобен для маломобильных пассажиров. Это уже второй китайский автобус на маршруте. В марте 2023 года на линию вышел автобус марки Zhong Tong.

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В Перми на маршрут №33 вышел новый китайский автобус марки Yutong. Он может вмещать до 55 пассажиров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. «На маршрут №33 (перевозчик — ИП „Миронов Д. В.“) вышел второй автобус среднего класса вместимости китайского производства. Автобус Yutong низкопольный», — сказано в сообщении. Уточняется, что в автобусе 25 сидячих мест. Он ездит на газовом топливе, а его салон удобен для маломобильных пассажиров. Это уже второй китайский автобус на маршруте. В марте 2023 года на линию вышел автобус марки Zhong Tong.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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