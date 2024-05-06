В Перми на маршруте №33 начал работать китайский автобус

Автобус оформлен в стиле 300-летия Перми
В Перми на маршрут №33 вышел новый китайский автобус марки Yutong. Он может вмещать до 55 пассажиров. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
«На маршрут №33 (перевозчик — ИП „Миронов Д. В.“) вышел второй автобус среднего класса вместимости китайского производства. Автобус Yutong низкопольный», — сказано в сообщении.
Уточняется, что в автобусе 25 сидячих мест. Он ездит на газовом топливе, а его салон удобен для маломобильных пассажиров. Это уже второй китайский автобус на маршруте. В марте 2023 года на линию вышел автобус марки Zhong Tong.
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