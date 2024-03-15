В Перми на городской маршрут вышли китайские автобусы

Автобусный парк Перми обновляется (архивное фото)
В Перми на маршруте №33 начал работу автобус китайского производства. В автобусе 25 посадочных мест, а всего он может перевозить 55 человек, сообщили в мэрии.
«На маршрут №33 вышел первый автобус среднего класса вместимости китайского производства. Автобус имеет 25 посадочных мест и способен вместить 55 пассажиров», — говорится на сайте администрации Перми.
Перевозчик закупил автобус Zhong Tong. На других маршрутах Перми работают автобусы российского производства.
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