В Перми на городской маршрут вышли китайские автобусы

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Город во время нерабочих дней, объявленных в связи с карантином по коронавирусу, пятый день. Пермь , автобус, салон автобуса
Автобусный парк Перми обновляется (архивное фото) Фото:

В Перми на маршруте №33 начал работу автобус китайского производства. В автобусе 25 посадочных мест, а всего он может перевозить 55 человек, сообщили в мэрии.

«На маршрут №33 вышел первый автобус среднего класса вместимости китайского производства. Автобус имеет 25 посадочных мест и способен вместить 55 пассажиров», — говорится на сайте администрации Перми.

Перевозчик закупил автобус Zhong Tong. На других маршрутах Перми работают автобусы российского производства.

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В Перми на маршруте №33 начал работу автобус китайского производства. В автобусе 25 посадочных мест, а всего он может перевозить 55 человек, сообщили в мэрии. «На маршрут №33 вышел первый автобус среднего класса вместимости китайского производства. Автобус имеет 25 посадочных мест и способен вместить 55 пассажиров», — говорится на сайте администрации Перми. Перевозчик закупил автобус Zhong Tong. На других маршрутах Перми работают автобусы российского производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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