Власти Перми на праздники организуют остановки автобусов около кладбищ

07 мая 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Добраться до кладбищ Перми будет удобнее Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Перми оборудуют временные остановки общественного транспорта около городских кладбищ. Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, речь идет о Южном кладбище и кладбище на Банной горе. К Северному запустят дополнительные автобусы. «Временный остановочный пункт будет введен на Южной дамбе вблизи Южного кладбища 9, 10, 11 и 14 мая для маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61 и №75. Также в эти даты на маршрут №46 будут выведены дополнительные автобусы для обеспечения доступности Северного кладбища. Вблизи кладбища Банная гора будет обеспечена возможность остановки автобусов №22, №23, №32 и №58. Остановка будет действовать 8, 9, 10 11 и 14 мая», — говорится на сайте мэрии Перми. Расписание автобусов и маршруты можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильном приложении. Там же можно увидеть движение автобусов онлайн. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми оборудуют временные остановки общественного транспорта около городских кладбищ. Как рассказали в департаменте транспорта администрации Перми, речь идет о Южном кладбище и кладбище на Банной горе. К Северному запустят дополнительные автобусы. «Временный остановочный пункт будет введен на Южной дамбе вблизи Южного кладбища 9, 10, 11 и 14 мая для маршрутов №1, №5, №8, №14, №25, №33, №61 и №75. Также в эти даты на маршрут №46 будут выведены дополнительные автобусы для обеспечения доступности Северного кладбища. Вблизи кладбища Банная гора будет обеспечена возможность остановки автобусов №22, №23, №32 и №58. Остановка будет действовать 8, 9, 10 11 и 14 мая», — говорится на сайте мэрии Перми. Расписание автобусов и маршруты можно узнать на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильном приложении. Там же можно увидеть движение автобусов онлайн.