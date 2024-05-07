В Перми взлетели цены на услуги шиномонтажа

В Перми услуги шиномонтажа подорожали на 30%

07 мая 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

В 2024 году за шиномонтаж придется в среднем платить 3 тысячи рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В Перми выросли цены на услуги шиномонтажа. В 2024 году за смену зимней резины на летнюю придется заплатить на 25-30% больше, чем в 2023 году. «Существует общая тенденция роста на все виды товаров и услуг в регионе. Лично мы подняли цены примерно на 25-30%», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на владельца пермского сервиса шиномонтажа «Атмосфера колес» Даниила Сибагатулина. Но не все участники рынка подтверждают повышение цен. Так, в автосервисе «АБС Авто» отметили, что средний чек на услуги шиномонтажа составляет 3 тысячи рублей и не сильно отличается от прошлого года. «Возможно цены чуть-чуть подросли за счет того, что выросли поставки расходных материалов», — сообщили в сервисе. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на летнюю резину. Повышение стоимость связывают с сезонным спросом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми выросли цены на услуги шиномонтажа. В 2024 году за смену зимней резины на летнюю придется заплатить на 25-30% больше, чем в 2023 году. «Существует общая тенденция роста на все виды товаров и услуг в регионе. Лично мы подняли цены примерно на 25-30%», — пишет «РБК Пермь» со ссылкой на владельца пермского сервиса шиномонтажа «Атмосфера колес» Даниила Сибагатулина. Но не все участники рынка подтверждают повышение цен. Так, в автосервисе «АБС Авто» отметили, что средний чек на услуги шиномонтажа составляет 3 тысячи рублей и не сильно отличается от прошлого года. «Возможно цены чуть-чуть подросли за счет того, что выросли поставки расходных материалов», — сообщили в сервисе. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми выросли цены на летнюю резину. Повышение стоимость связывают с сезонным спросом.