Стала известна личность екатеринбуржца, сорвавшегося с горящей высотки

В пожаре многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге погиб 30-летний программист Вячеслав Брусницын. Мужчина любил курить кальян дома, рассказал друг погибшего.
«Он работал программистом. Про наркотики я ничего не слышал, кальян он любил. Курил его дома», — передает E1.ru слова приятеля программиста. Он отметил, что пытался связаться с Брусницыным, но его телефон был вне зоны действия.
Пожар случился на 20 этаже. Один из пытавшихся спастись — умер, он сорвался. Второй спасся — ему с крыши спустили пожарный рукав, благодаря которому он забрался на кондиционер, откуда забрался в квартиру на этаж ниже. Там его опросили силовики. Как оказалось, спасенным оказался 35-летний Константин Буйновский, которого ранее обвиняли в похищении ребенка. Также мужчина обвиняется преступлении по статье 228. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!