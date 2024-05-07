Стала известна личность екатеринбуржца, сорвавшегося с горящей высотки

В горящей высотке Екатеринбурга погиб 30-летний программист
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Пожар в доме № 2 на улице Союзной. Екатеринбург, труп, ноги, реанимация, каталка больничная, скорая медицинская помощь
Брусницын недавно арендовал жилье, из-за пожара которого и погиб Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мужчина выпал с 21 этажа, спасаясь от пожара

В пожаре многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге погиб 30-летний программист Вячеслав Брусницын. Мужчина любил курить кальян дома, рассказал друг погибшего.

«Он работал программистом. Про наркотики я ничего не слышал, кальян он любил. Курил его дома», — передает E1.ru слова приятеля программиста. Он отметил, что пытался связаться с Брусницыным, но его телефон был вне зоны действия.

Пожар случился на 20 этаже. Один из пытавшихся спастись — умер, он сорвался. Второй спасся — ему с крыши спустили пожарный рукав, благодаря которому он забрался на кондиционер, откуда забрался в квартиру на этаж ниже. Там его опросили силовики. Как оказалось, спасенным оказался 35-летний Константин Буйновский, которого ранее обвиняли в похищении ребенка. Также мужчина обвиняется преступлении по статье 228. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.

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В пожаре многоэтажке на Союзной, 2 в Екатеринбурге погиб 30-летний программист Вячеслав Брусницын. Мужчина любил курить кальян дома, рассказал друг погибшего. «Он работал программистом. Про наркотики я ничего не слышал, кальян он любил. Курил его дома», — передает E1.ru слова приятеля программиста. Он отметил, что пытался связаться с Брусницыным, но его телефон был вне зоны действия. Пожар случился на 20 этаже. Один из пытавшихся спастись — умер, он сорвался. Второй спасся — ему с крыши спустили пожарный рукав, благодаря которому он забрался на кондиционер, откуда забрался в квартиру на этаж ниже. Там его опросили силовики. Как оказалось, спасенным оказался 35-летний Константин Буйновский, которого ранее обвиняли в похищении ребенка. Также мужчина обвиняется преступлении по статье 228. Вся актуальная информация о ЧП — в отдельном сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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