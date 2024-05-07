Спикер думы ХМАО проверил, как Нижневартовск подготовлен к строительному сезону

07 мая 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Борис Хохряков будет работать в Нижневартовске несколько дней Фото: Алексей Андронов © URA.RU Спикер думы ХМАО Борис Хохряков в ходе рабочего визита в Нижневартовск проверил, как город подготовился к началу строительного сезона. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко у себя в tg-канале. «Обсудили предстоящую ремонтную кампанию в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, реконструкцию Парка Победы, создание Аллеи памяти и, конечно, завершение благоустройства Бульвара на набережной. Работу на всех объектах будем контролировать вместе с окружными и городскими депутатами», — указано в канале. Кроме этого, Хохряков вместе с главой города и спикером городской думы Алексеем Сатиновым посетил два детских центра — «Логоритм» и «САМиТ», в котором занимаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Также посетили центр подготовки «Юный спасатель», где ребята осваивают базовые навыки поведения при чрезвычайных ситуациях. «Отмечу, что эти три объекта входят в „Карту развития Югры“ и созданы по наказам жителей города», — написал Кощенко. Завершилась рабочая встреча совместным награждением жителей города заслуженными наградами. «Во Дворце Искусств собрались те, кто своим трудом, своей общественной работой укрепляет единство нашего общества, повышает благополучие Нижневартовска, Югры и всей России. Был рад лично выразить благодарность землякам за труд и пожелать новых свершений», — написал Кощенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спикер думы ХМАО Борис Хохряков в ходе рабочего визита в Нижневартовск проверил, как город подготовился к началу строительного сезона. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко у себя в tg-канале. «Обсудили предстоящую ремонтную кампанию в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“, реконструкцию Парка Победы, создание Аллеи памяти и, конечно, завершение благоустройства Бульвара на набережной. Работу на всех объектах будем контролировать вместе с окружными и городскими депутатами», — указано в канале. Кроме этого, Хохряков вместе с главой города и спикером городской думы Алексеем Сатиновым посетил два детских центра — «Логоритм» и «САМиТ», в котором занимаются молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Также посетили центр подготовки «Юный спасатель», где ребята осваивают базовые навыки поведения при чрезвычайных ситуациях. «Отмечу, что эти три объекта входят в „Карту развития Югры“ и созданы по наказам жителей города», — написал Кощенко. Завершилась рабочая встреча совместным награждением жителей города заслуженными наградами. «Во Дворце Искусств собрались те, кто своим трудом, своей общественной работой укрепляет единство нашего общества, повышает благополучие Нижневартовска, Югры и всей России. Был рад лично выразить благодарность землякам за труд и пожелать новых свершений», — написал Кощенко.