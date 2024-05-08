В Юрюзани (Челябинская область) открыли стелу, посвященную погибшим на спецоперации воинам. Как URA.RU рассказала активист и депутат Катав-Ивановского района Екатерина Куликова, все вопросы в ходе строительства обсуждали с близкими бойцов.
«Это тот момент, когда мы своими руками пишем историю и прославляем подвиг парней — Героев спецоперации. Воины отдали жизни за свободу и независимость народа своей страны», — поделилась Куликова.
Депутат добавила, что на открытии 7 мая присутствовали жители Юрюзани и представители местной власти. Стелу «Памяти Героев, погибших в зоне СВО» возвели благодаря совместным усилиям Совета ветеранов Юрюзани, горсовета депутатов и местных предпринимателей.
Проект стелы был выбран в рамках конкурса для некоммерческих организаций. Инициатива реализована на средства гранта и частных пожертвований. Инициаторы ставили целью увековечение памяти о погибших бойцах.
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В Юрюзани (Челябинская область) открыли стелу, посвященную погибшим на спецоперации воинам. Как URA.RU рассказала активист и депутат Катав-Ивановского района Екатерина Куликова, все вопросы в ходе строительства обсуждали с близкими бойцов. «Это тот момент, когда мы своими руками пишем историю и прославляем подвиг парней — Героев спецоперации. Воины отдали жизни за свободу и независимость народа своей страны», — поделилась Куликова. Депутат добавила, что на открытии 7 мая присутствовали жители Юрюзани и представители местной власти. Стелу «Памяти Героев, погибших в зоне СВО» возвели благодаря совместным усилиям Совета ветеранов Юрюзани, горсовета депутатов и местных предпринимателей. Проект стелы был выбран в рамках конкурса для некоммерческих организаций. Инициатива реализована на средства гранта и частных пожертвований. Инициаторы ставили целью увековечение памяти о погибших бойцах.