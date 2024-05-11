Пушилин сообщил о погибших в результате удара ВСУ по ресторану «Парадиз»

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Совместное заседание коллегии Минстроя и президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Москва, пушилин денис
На текущий момент известно о восьми пострадавших, сообщил Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли Донецк в день юбилея ДНР. В результате попадания по ресторану «Парадиз» погибли три местных жителя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Украинские террористы в день юбилея нашей Республики цинично обстреляли Донецк», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара по ресторану «Парадиз» погибла женщина и двое мужчин. Кроме того, пострадали восемь человек, включая ребенка.

Ранее Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС 11 мая, в день десятилетия создания Донецкой Народной республики. URA.RU приводило главные заявления главы ДНР.

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ВСУ обстреляли Донецк в день юбилея ДНР. В результате попадания по ресторану «Парадиз» погибли три местных жителя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. «Украинские террористы в день юбилея нашей Республики цинично обстреляли Донецк», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара по ресторану «Парадиз» погибла женщина и двое мужчин. Кроме того, пострадали восемь человек, включая ребенка. Ранее Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС 11 мая, в день десятилетия создания Донецкой Народной республики. URA.RU приводило главные заявления главы ДНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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