Пушилин сообщил о погибших в результате удара ВСУ по ресторану «Парадиз»

11 мая 2024 в 17:09 Размер текста - 17 +

На текущий момент известно о восьми пострадавших, сообщил Денис Пушилин Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли Донецк в день юбилея ДНР. В результате попадания по ресторану «Парадиз» погибли три местных жителя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. «Украинские террористы в день юбилея нашей Республики цинично обстреляли Донецк», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара по ресторану «Парадиз» погибла женщина и двое мужчин. Кроме того, пострадали восемь человек, включая ребенка. Ранее Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС 11 мая, в день десятилетия создания Донецкой Народной республики. URA.RU приводило главные заявления главы ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ обстреляли Донецк в день юбилея ДНР. В результате попадания по ресторану «Парадиз» погибли три местных жителя. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. «Украинские террористы в день юбилея нашей Республики цинично обстреляли Донецк», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Он добавил, что в результате удара по ресторану «Парадиз» погибла женщина и двое мужчин. Кроме того, пострадали восемь человек, включая ребенка. Ранее Пушилин дал интервью РИА Новости и ТАСС 11 мая, в день десятилетия создания Донецкой Народной республики. URA.RU приводило главные заявления главы ДНР.