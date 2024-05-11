Кто сохранит свои посты в новом правительстве РФ

Ключевые министры сохранят свои посты в новом составе правительства
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Виды Москвы, Красной площади и уличная фотография. 21 марта 2024. Москва, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации, белый дом москва
Многие действующие министры сохранят свои должности Фото:
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Смена правительства в России-2024

В новом составе правительства РФ большинство министров сохранят свои посты. Председатель правительства России Михаил Мишустин также представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава.

В новом кабинете министров РФ ожидается, что многие действующие министры сохранят свои должности. К ним относятся руководящий Минтрудом Антон Котяков, Александр Козлов из Минприроды, Сергей Кравцов из Минпросвещения, Ольга Любимова из Минкультуры, Максим Решетников из Минэкономразвития, Антон Силуанов из Минфина, Михаил Мурашко из Минздрава, Ирек Файзуллин из Минстроя, Валерий Фальков из Минобрнауки, Алексей Чекунков из Минвостокразвития и Максут Шадаев из Минцифры.

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В новом составе правительства РФ большинство министров сохранят свои посты. Председатель правительства России Михаил Мишустин также представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава. В новом кабинете министров РФ ожидается, что многие действующие министры сохранят свои должности. К ним относятся руководящий Минтрудом Антон Котяков, Александр Козлов из Минприроды, Сергей Кравцов из Минпросвещения, Ольга Любимова из Минкультуры, Максим Решетников из Минэкономразвития, Антон Силуанов из Минфина, Михаил Мурашко из Минздрава, Ирек Файзуллин из Минстроя, Валерий Фальков из Минобрнауки, Алексей Чекунков из Минвостокразвития и Максут Шадаев из Минцифры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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