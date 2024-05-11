Кто сохранит свои посты в новом правительстве РФ

Ключевые министры сохранят свои посты в новом составе правительства

11 мая 2024 в 20:25 Размер текста - 17 +

Многие действующие министры сохранят свои должности Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Смена правительства в России-2024 В новом составе правительства РФ большинство министров сохранят свои посты. Председатель правительства России Михаил Мишустин также представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава. В новом кабинете министров РФ ожидается, что многие действующие министры сохранят свои должности. К ним относятся руководящий Минтрудом Антон Котяков, Александр Козлов из Минприроды, Сергей Кравцов из Минпросвещения, Ольга Любимова из Минкультуры, Максим Решетников из Минэкономразвития, Антон Силуанов из Минфина, Михаил Мурашко из Минздрава, Ирек Файзуллин из Минстроя, Валерий Фальков из Минобрнауки, Алексей Чекунков из Минвостокразвития и Максут Шадаев из Минцифры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В новом составе правительства РФ большинство министров сохранят свои посты. Председатель правительства России Михаил Мишустин также представил на рассмотрение Госдумы кандидатуры нового состава. В новом кабинете министров РФ ожидается, что многие действующие министры сохранят свои должности. К ним относятся руководящий Минтрудом Антон Котяков, Александр Козлов из Минприроды, Сергей Кравцов из Минпросвещения, Ольга Любимова из Минкультуры, Максим Решетников из Минэкономразвития, Антон Силуанов из Минфина, Михаил Мурашко из Минздрава, Ирек Файзуллин из Минстроя, Валерий Фальков из Минобрнауки, Алексей Чекунков из Минвостокразвития и Максут Шадаев из Минцифры.