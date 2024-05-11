11 мая 2024

Украина заняла на «Евровидении-2024» третье место. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евровидение, евровидение
Украину представляли Фото:

Украина заняла третье место в финале конкурса «Евровидение-2024», который прошел в Мальме (Швеция). Alyona Alyona & Jerry Heil выступили с песней «Teresa & Maria».

Представитель Швейцарии Nemo с песней «The Code» стал победителем «Евровидения-2024», набрав 591 балл. На втором месте Хорватия, Украина заняла третье, получив 146 баллов от жюри и 307 — от зрителей.

В прошлом году в Ливерпуле Украина заняла шестое место. Страну представлял музыкальный дуэт TVORCHI с песней «Heart of Steel».

Итоги «Евровидения-2024»
Итоги «Евровидения-2024»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украина заняла третье место в финале конкурса «Евровидение-2024», который прошел в Мальме (Швеция). Alyona Alyona & Jerry Heil выступили с песней «Teresa & Maria». Представитель Швейцарии Nemo с песней «The Code» стал победителем «Евровидения-2024», набрав 591 балл. На втором месте Хорватия, Украина заняла третье, получив 146 баллов от жюри и 307 — от зрителей. В прошлом году в Ливерпуле Украина заняла шестое место. Страну представлял музыкальный дуэт TVORCHI с песней «Heart of Steel».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...