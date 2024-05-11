Украина заняла на «Евровидении-2024» третье место. Скрин

12 мая 2024 в 03:51 Размер текста - 17 +

Украину представляли Фото: сайт конкурса Евровидение/Andres Putting Украина заняла третье место в финале конкурса «Евровидение-2024», который прошел в Мальме (Швеция). Alyona Alyona & Jerry Heil выступили с песней «Teresa & Maria». Представитель Швейцарии Nemo с песней «The Code» стал победителем «Евровидения-2024», набрав 591 балл. На втором месте Хорватия, Украина заняла третье, получив 146 баллов от жюри и 307 — от зрителей. В прошлом году в Ливерпуле Украина заняла шестое место. Страну представлял музыкальный дуэт TVORCHI с песней «Heart of Steel». Итоги «Евровидения-2024» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина заняла третье место в финале конкурса «Евровидение-2024», который прошел в Мальме (Швеция). Alyona Alyona & Jerry Heil выступили с песней «Teresa & Maria». Представитель Швейцарии Nemo с песней «The Code» стал победителем «Евровидения-2024», набрав 591 балл. На втором месте Хорватия, Украина заняла третье, получив 146 баллов от жюри и 307 — от зрителей. В прошлом году в Ливерпуле Украина заняла шестое место. Страну представлял музыкальный дуэт TVORCHI с песней «Heart of Steel».