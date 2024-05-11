Украину представляли
Украина заняла третье место в финале конкурса «Евровидение-2024», который прошел в Мальме (Швеция). Alyona Alyona & Jerry Heil выступили с песней «Teresa & Maria».
Представитель Швейцарии Nemo с песней «The Code» стал победителем «Евровидения-2024», набрав 591 балл. На втором месте Хорватия, Украина заняла третье, получив 146 баллов от жюри и 307 — от зрителей.
В прошлом году в Ливерпуле Украина заняла шестое место. Страну представлял музыкальный дуэт TVORCHI с песней «Heart of Steel».
Итоги «Евровидения-2024»
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