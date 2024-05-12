В Белгороде рухнул жилой дом: главное о СВО к вечеру 12 мая

Число погибших в Белгороде выросло до девяти

12 мая 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

В Белгороде в результате обстрела со стороны ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома. На данный момент известно о девяти погибших. Что касается ситуации в зоне проведения СВО, то там продолжается наступление ВС РФ в Харьковской области. Российские военнослужащие взяли под контроль населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. URA.RU приводит главные новости спецоперации к вечеру 12 мая. В Белгороде в результате обстрела ВСУ произошло обрушение подъезда жилого дома. На данный момент известно о девяти погибших. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Серьезно пострадал полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток. Гладков уточнил, что предварительный список погибших включает четырех женщин и троих мужчин. Поисково-спасательные работы временно прерывались из-за угрозы повторного ракетного удара. Президент России Владимир Путин поручил предпринять все необходимые меры по данному инциденту. Позже стало известно, что рядом с обрушившимся домом в Белгороде находится школа, которая могла также пострадать от удара ВСУ. Об этом сообщил Пятый канал. Российская армия продолжает наступление в Харьковской области. Согласно сообщениям Минобороны РФ, группировка «Север» освободила населенные пункты Красное, Мороховец, Олейниково и Гатище. Также сообщается, что группа украинских солдат, собранная для обороны харьковского направления, была уничтожена. Кроме того, 125 украинских пограничников покинули свои посты в Харьковской области и отказались участвовать в боях против российских военных. По словам украинских военных, ситуация на этом направлении кардинально осложнилась для ВСУ. Они с трудом отражали атаки российских войск, наступающих с разных сторон. Согласно сообщению губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, из-за ракетной атаки ВСУ на Скадовск часть города частично осталась без света и воды. Сальдо заявил, что две ракеты ВСУ были сбиты, а одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. Есть пострадавшие, которым уже оказывают необходимую помощь. Аварийные службы также приступили к работе по восстановлению электроснабжения и водоснабжения. Российские военные при помощи реактивной системы залпового огня «Град» разгромили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Это сорвало ротацию украинской армии. Кроме того, удар был нанесен по украинским силам на островах в дельте реки. Всего было поражено до 10 военнослужащих украинской армии. Согласно сообщению госсекретаря США Энтони Блинкена, Соединенные Штаты Америки намерены ускорить военные поставки на Украину, чтобы помочь Украине создать угрозу в Крыму. Блинкен выразил уверенность в том, что ВСУ могут эффективно удерживать линию на востоке, а также держать российские силы под «контролем», в том числе в Крыму. США предоставляют Киеву необходимые системы вооружений для достижения этих целей, отметил госсекретарь.