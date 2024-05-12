Из-за атаки ВСУ в Херсонской области пострадали люди и пропал свет

ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области ракетами
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Из-за ракетной атаки ВСУ по Скадовску часть города частично осталась без света и воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», — заявил Сальдо в своем
По словам Сальдо, есть пострадавшие, которым уже оказывают необходимую помощь. Аварийные службы также приступили к работе.
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