Из-за атаки ВСУ в Херсонской области пострадали люди и пропал свет

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ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области ракетами Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за ракетной атаки ВСУ по Скадовску часть города частично осталась без света и воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что две ракеты ВСУ были сбиты, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей.

По словам Сальдо, есть пострадавшие, которым уже оказывают необходимую помощь. Аварийные службы также приступили к работе.

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Из-за ракетной атаки ВСУ по Скадовску часть города частично осталась без света и воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что две ракеты ВСУ были сбиты, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. По словам Сальдо, есть пострадавшие, которым уже оказывают необходимую помощь. Аварийные службы также приступили к работе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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