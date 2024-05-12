Из-за атаки ВСУ в Херсонской области пострадали люди и пропал свет

12 мая 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

ВСУ обстреляли Скадовск в Херсонской области ракетами Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Из-за ракетной атаки ВСУ по Скадовску часть города частично осталась без света и воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», — заявил Сальдо в своем telegram-канале . Он отметил, что две ракеты ВСУ были сбиты, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. По словам Сальдо, есть пострадавшие, которым уже оказывают необходимую помощь. Аварийные службы также приступили к работе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за ракетной атаки ВСУ по Скадовску часть города частично осталась без света и воды. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Из-за террористического удара противника часть города частично осталась без света и воды», — заявил Сальдо в своем telegram-канале. Он отметил, что две ракеты ВСУ были сбиты, одна взорвалась рядом со станцией технического обслуживания автомобилей. По словам Сальдо, есть пострадавшие, которым уже оказывают необходимую помощь. Аварийные службы также приступили к работе.