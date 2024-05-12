Армия России разгромила опорный пункт ВСУ в дельте Днепра

12 мая 2024 в 07:11 Размер текста - 17 +

ВС РФ отработали по ВСУ РСЗО «Град», уточнили в Минобороны РФ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные при помощи реактивной системы залпового огня «Град» разгромили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Таким образом они сорвали ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 „Град“ гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, личного состава, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что был уничтожен опорный пункт, а также сорвана ротация противника. Кроме того, удар по украинским силам был нанесен также на островах в дельте Днепра. Всего было поражено до 10 военных ВСУ. Российские солдаты из группировки «Днепр» активно работают в зоне СВО. В Херсонской области бойцы не только поражают украинские силы, но также и проводят учебные тренировки. В частности, морская пехота Северного флота отрабатывает форсирование водных преград в Херсонской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные при помощи реактивной системы залпового огня «Град» разгромили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Таким образом они сорвали ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 „Град“ гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, личного состава, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что был уничтожен опорный пункт, а также сорвана ротация противника. Кроме того, удар по украинским силам был нанесен также на островах в дельте Днепра. Всего было поражено до 10 военных ВСУ. Российские солдаты из группировки «Днепр» активно работают в зоне СВО. В Херсонской области бойцы не только поражают украинские силы, но также и проводят учебные тренировки. В частности, морская пехота Северного флота отрабатывает форсирование водных преград в Херсонской области.