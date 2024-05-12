Армия России разгромила опорный пункт ВСУ в дельте Днепра

Российские военные при помощи реактивной системы залпового огня «Град» разгромили опорный пункт ВСУ на правом берегу Днепра. Таким образом они сорвали ротацию противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Расчеты 122-мм РСЗО БМ-21 „Град“ гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск „Днепр“ выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, личного состава, огневых средств, складов боеприпасов и укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра», — подчеркнули в российском военном ведомстве. Отмечается, что был уничтожен опорный пункт, а также сорвана ротация противника. Кроме того, удар по украинским силам был нанесен также на островах в дельте Днепра. Всего было поражено до 10 военных ВСУ.
Российские солдаты из группировки «Днепр» активно работают в зоне СВО. В Херсонской области бойцы не только поражают украинские силы, но также и проводят учебные тренировки. В частности, морская пехота Северного флота отрабатывает форсирование водных преград в Херсонской области.
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