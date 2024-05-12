«Военный обозреватель»: 125 пограничников сбежали из Харьковской области

В Харьковской области 125 украинских пограничников сбежали со своих постов. Они также отказались от участия в боях против ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель».
«125 украинских пограничников в Харьковской области покинули свои позиции», — заявили в telegram-канале. Там же сообщили, что сбежавшие отказались участвовать в боях против российских военных.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.
Российские войска ведут бои в Харьковской области. Обстановка для украинских военных в регионе сложная, заявил главком ВСУ Александр Сырский. За сутки российская армия освободила четыре населенных пункта, передает «Национальная служба новостей».
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