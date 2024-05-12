«Военный обозреватель»: 125 пограничников сбежали из Харьковской области

12 мая 2024 в 18:57 Размер текста - 17 +

В Харьковской области 125 украинских пограничников сбежали со своих постов Фото: U.S. Army / Sgt. Jacob Holmes новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харьковской области 125 украинских пограничников сбежали со своих постов. Они также отказались от участия в боях против ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». «125 украинских пограничников в Харьковской области покинули свои позиции», — заявили в telegram-канале. Там же сообщили, что сбежавшие отказались участвовать в боях против российских военных. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. Российские войска ведут бои в Харьковской области. Обстановка для украинских военных в регионе сложная, заявил главком ВСУ Александр Сырский. За сутки российская армия освободила четыре населенных пункта, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харьковской области 125 украинских пограничников сбежали со своих постов. Они также отказались от участия в боях против ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». «125 украинских пограничников в Харьковской области покинули свои позиции», — заявили в telegram-канале. Там же сообщили, что сбежавшие отказались участвовать в боях против российских военных. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. Российские войска ведут бои в Харьковской области. Обстановка для украинских военных в регионе сложная, заявил главком ВСУ Александр Сырский. За сутки российская армия освободила четыре населенных пункта, передает «Национальная служба новостей».