«Военный обозреватель»: 125 пограничников сбежали из Харьковской области

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В Харьковской области 125 украинских пограничников сбежали со своих постов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Харьковской области 125 украинских пограничников сбежали со своих постов. Они также отказались от участия в боях против ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель».

«125 украинских пограничников в Харьковской области покинули свои позиции», — заявили в telegram-канале. Там же сообщили, что сбежавшие отказались участвовать в боях против российских военных.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается.

Российские войска ведут бои в Харьковской области. Обстановка для украинских военных в регионе сложная, заявил главком ВСУ Александр Сырский. За сутки российская армия освободила четыре населенных пункта, передает «Национальная служба новостей».

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В Харьковской области 125 украинских пограничников сбежали со своих постов. Они также отказались от участия в боях против ВС РФ. Об этом сообщил telegram-канал «Военный обозреватель». «125 украинских пограничников в Харьковской области покинули свои позиции», — заявили в telegram-канале. Там же сообщили, что сбежавшие отказались участвовать в боях против российских военных. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ. Ответ на него ожидается. Российские войска ведут бои в Харьковской области. Обстановка для украинских военных в регионе сложная, заявил главком ВСУ Александр Сырский. За сутки российская армия освободила четыре населенных пункта, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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